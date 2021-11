Teorin: Stjärnan sitter i husarrest – tystas ner

Den kinesiska tennisstjärnan Peng Shuai, tidigare världsetta i dubbel, har inte synts till sedan hon publicerade ett inlägg på Sina Weibo, en kinesisk motsvarighet och blandning av Facebook och Twitter. 35-åringen anklagade toppolitiken Zhang Gaoli för sexuella övergrepp.

På Twitter trendar hashtagen #WhereIsPengShuai och flera världsspelare har reagerat starkt. En av dem, superstjärnan Naomi Osaka:

”Censur är aldrig någonsin okej, jag hoppas att Peng Shuai och hennes familj är i säkerhet och mår bra. Jag chockas av vad som pågår”, skriver hon på Twitter.

Zhang Gaoli är politiskt allierad med Kinas president Xi Jinping.

– Om någon kritiserar den högsta politiska toppen eller går emot centralregeringen, de centrala myndigheterna, då är det ganska vanligt att man antingen censureras. Eller om det är ett fall som ses som mer allvarligt, att man försvinner, säger Jojje Olsson, journalist med Kinafokus och skribent på Expressen kultur, som tidigare bodde i Peking men nu är baserad i Taiwan.

Han fortsätter:

– Det som oftast sker är att man sätts i husarrest, om man har gjort något som egentligen inte är olagligt finns det ingen grund till åtal. Samtidigt vill man inte dra mer uppmärksamhet till fallet, då sätter man oftast personen i husarrest och begränsar all form av kommunikation och ser sedan till att utfärda någon form av falsk uttalande, som man försöker ge sken av att komma från personen i fråga.

Olsson bedömer att metoden har blivit allt vanligare under Xi Jinpings tid vid makten och berättar om ett liknande fall med en journalist som spelade in en dokumentär om luftföroreningar. Hon sattes i husarrest, tystades ner och har varken fått göra intervjuer eller arbeta igen. Människorna som utsätts för den här behandlingen är under konstant övervakning.

– Det här gör sannolikt att vi aldrig mer kommer att få se Peng Shuai spela tennis igen. Personer som gör sig skyldig till att reta upp den ytterst politiska ledningen genom ett uttalande beläggs ofta med någon slags yrkesförbud så att de inte ska synas mer eller kunna ge uttryck för samma information igen.

Familjemedlemmar kan straffas

Att Peng Shuai, världsetta i dubbel 2014 och som bäst 14:e i singel, skulle lämna landet för att fortsätta tenniskarriären och göra fler liknande uttalanden bedömer Jojje Olsson som högst osannolikt.

– Det finns en möjlighet att Peng Shuai skulle kunna åka utomlands om några år när uppmärksamheten kring det här har lagt sig, men med vetskapen att om hon börjar prata om samma sak igen kommer hennes familjemedlemmar som är kvar i Kina att råka illa ut. Det är en vanlig strategi från myndigheternas sida, säger han.

– Det är oftast säkerhetspolisen och säkerhetsministeriet som ansvarar för de här fallen, men det är klart att han som är anklagad för våldtäkt har ju tillhört Kinas sju mäktigaste politiker, så det här fallet är något som oroar i den högsta politiska toppen.

Inlägget censurerades snabbt

Anklagelserna mot Zhang Gaoli kom precis innan ett viktigt politiskt möte som hölls i Peking. Läget var extra känsligt och Olsson förklarar att den högsta politiska ledningen hade gett order till polis och säkerhetsministeriet att allt som kan störa ordningen måste behandlas med extra stor uppmärksamhet.

– Det är ganska intressant att se hur fort hennes inlägg togs bort från sociala medier, det tog mindre än en halvtimme. Det är ytterligare ett bevis att om man attackerar någon som tillhör den politiska toppen och någon som ses som politiskt allierad till Xi Jinping då vet de som övervakar internet och det tas nästan bort med automatik.

– Det är givetvis order som kommer från högt upp i partiapparaten.

Är det en stor nyhet i Kina?

– Det var en väldigt stor nyhet när det här kom upp på internet och sociala medier de drygt 20 minuter som inlägget fick ligga uppe, då blev det väldigt delat och omdiskuterat. Sedan har man satt in en riktigt ordentlig censur. Man kan inte ens söka på ordet tennis eller på andra långväga referenser.

– I dag har kinesiska myndigheter en så stor kontroll över internet i Kina att man snabbt och ganska effektivt kan ta död på diskussionen om en fråga, i den mån man diskuterar den i dag är det med anhöriga eller kompisar, inte i några nationella medier eller forum.

Mejlet en maktdemonstration

Tennisorganisationen WTA har fått ett mejl som uppges ha skrivits av Peng, men organisationens ordförande och vd Steven Simon tror inte att avsändaren är äkta. Jojje Olsson delar den åsikten och förklarar att anledningen till att statliga kinesiska medier publicerar mejlet inte är att någon ska tro på det.

– Man vill visa vem som bestämmer, man vill visa alla andra att ”vi har total kontroll över den här personen och om ni forsätter att prata om det kommer ni eventuellt att råka illa ut”, säger Olsson och nämner fallet med förläggaren Gui Minhai som ett liknande exempel.

– Vad man vill nu, i Peng Shuais fall, är att man vill säga till internationella tennisförbundet, andra idrottsprofiler och den egna befolkningen att vi har total kontroll över Peng Shuai. Hon har inte fått prata, hon har inte synts till. Det är en slags varning, ett bemästrande.

Är du säker på att mejlet till WTA är falskt?

– Det här mejlet publicerades av samma statliga kinesiska tv-kanal som har sänt framtvingande erkännanden av Gui Minhai och dussintals andra aktivister, personer som myndigheterna upplever som besvärliga.

– Jag tycker att det är intressant att man kan frihetsberöva en egen medborgare och sätter henne i husarrest bara några månader före OS arrangeras i Peking. Det borde ge en ganska bitter eftersmak.

Joachim Johansson hyllar tränarlegendaren Percy Rosberg