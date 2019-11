Ymers drömstart: Har säkrat en knapp miljon

För tredje året i rad avgörs Next Generation-slutspelet, som en avslutning på ATP-säsongen för tourens största talanger.

När de åtta bäst rankade spelarna i världen går till ATP-slutspelet i London, så går de sju bäst rankade spelarna som är max 21 år (plus en åttonde spelare via wild card) till Next Generation-slutspelet i Milano.

ATP använder också turneringen för att testa nya grepp inom tennisen. I år avgörs till exempel matcherna i bäst av fem set och först till fyra game i varje set (tiebreak vid ställning 3-3).

Mikael Ymers drömstart på U21-slutspelet

Mikael Ymer kvalificerade sig till slutspelet efter en formstark höst där han vunnit två Challenger-titlar och lyft till 74:e plats på världsrankingen. Efter återbud från Stefanos Tsitsipas, Felix Auger-Aliassime och Denis Shapovalov kvalificerade han sig in som sjätte högst rankade spelare.

Och under tisdagskvällen fick han en drömstart på U21-slutspelet.

Ymer ställdes mot fransmannen Ugo Humbert, rankad 55:a i världen, och ryckte till 3-0 i första set. Fransmannen kom ikapp och tvingade fram ett tiebreak, där Ymer var klart starkast och säkrade första set.

Humbert tog en medical timeout efter första set, kom ut med förnyad energi och tog hem andra set tack vare sin starka förstaserve.

Enorma prispengarna i slutspelet

Men Ymer repade sig snabbt och tog de sista seten i säker stil. Svensken visade flera gånger prov på stort tålamod och kyla, som till exempel när han bröt Humberts serve vid ställningen 3-2 fram till 4-2 och avgjorde i sista set.

Slutsiffrorna skrevs därmed till 4-3, 1-4, 4-2, 4-1.

– Det här var roligt. Jag såg hur stor arenan var och blev lite nervös innan jag gick ut där, men det kändes ändå bra från början. Jag lyckades hålla mig kvar i duellerna och få flera tidiga brejk. Så det finns många positiva bitar att ta med sig, säger Ymer till ATP:s hemsida.

21-åringen har därmed säkrat 850 000 kronor i prispengar redan efter den första matchen. Svensken säkrade 540 000 i och med att han kom till start i turneringen, och får 310 000 kronor för varje seger i gruppspelet.

Totalt har Ymer spelat in 4 460 000 kronor i karriären.