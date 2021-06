Ymer nobbar Swedish Open: ”Jättetråkigt”

Swedish Open ställdes in under förra sommaren, men under juli är turneringen tillbaka på klassisk mark.

Den tidigare världstvåan Magnus Norman gör sitt första år som sportchef och är nöjd med startfältet till turneringen. Publiken kommer bland annat få se 14-rankade Denis Shapovalov och det norska stjärnskottet Casper Ruud.

Rutinerade spelare som Fabio Fognini och Jo-Wilfried Tsonga kommer också till Båstad, samtidigt som de unga talangerna Lorenzo Musetti, Carlos Alcaraz och dansken Holger Rune finns med i startfältet i turneringen som börjar den 11 juli.

– Man var lite orolig själv när man började jobba med Swedish Open i år med tanke på att det var ett OS-år och att turneringen ligger direkt efter Wimbledon. Med facit i hand är det över förväntan. Vi är jättenöjda med startfältet, säger turnerings sportchef Magnus Norman.

– Båstad har ju ett extremt bra rykte. Så det märker man när man ringer både spelare och agenter. Alla vill komma till Båstad.

Mikael Ymer nobbar Swedish Open

Vilket namn ser du mest fram emot att se?

– De som är roligast är ju de högst rankade spelarna. Samtidigt som vi har signat talangen Lorenzo Musetti på ett treårsavtal, och självklart blir det kul att se rutinerade spelare som Fognini, Tsonga och Gasquet.

Dock kommer publiken i Båstad inte få se Mikael Ymer som under Franska öppna imponerande genom att gå till den tredje omgången. Sverigeettan har spelat turneringen under de tre senaste upplagorna, men nu har den yngre brodern Ymer valt att inte spela Sveriges största tennisturnering i sommar.

Leo Borg kan få wild card

– Vi har gett honom ett erbjudande som han har tyvärr har tackat nej till. Jag tycker det är jättetråkigt att han har gjort det. Det är synd att den svenska publiken inte kommer få se vår bästa spelare. Men jag respekterar hans val, oavsett om han väljer att träna den veckan eller om han spelar en annan turnering, säger Magnus Norman.

Dansken Holger Rune har sedan tidigare tilldelats ett wild card. Elias Ymer kommer förmodligen få det andra, meddelar Norman. Vem som får det tredje väljer Magnus Norman att hålla öppet, men han utesluter inte Leo Borg.

– Vi kommer hålla det ett tag så får vi se hur det blir. Det kanske dyker upp något intressant namn sent, eller så finns det flera bra svenska unga spelare, som Leo Borg eller Måns Dahlberg.

Fotnot: SportExpressen söker Mikael Ymer genom hans agent.