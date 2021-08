Klar för karriärens första semi i natt

Kvartsfinalen mot Frances Tiafore var Ymers tredje – inte bara i sommar utan i hela tenniskarriären. Efter förlusterna i Gstaad och Kitzbühels kvartsfinaler i juli blev det nu seger med 6–7, 6–2, 6–3.

– Det känns absolut bra. Man får ofta en ny chans om man håller på en viss nivå och det är det jag har lyckats med den här veckan. Och det är kul att få spela en första semifinal nu, säger Ymer, mer fokuserad på nästa match än jublande glad efter sin största singelframgång på ATP-touren hittills.

– Det var väldigt tuffa förhållanden, det var varmt men framför allt väldigt fuktigt så det blev jobbigt efter långa dueller.

”Hyfsat fräsch”

Mikael Ymer har sedan kvartsfinalen i Kitzbühel varit hemma i Sverige och tränat i Järfälla tillsammans med sin bror Elias inför USA-resan.

– Jag känner mig hyfsat fräsch med tanke på att jag inte har tävlat på några veckor och inte har varit i sådan här typ av värme. Jag är nöjd med min fysiska prestation.

I semifinal väntar Carlos Alcaraz, som Ymer besegrade i Australian Open i januari i år. Men sedan dess har spanjoren gått från 141 till 54 på världsrankningen, medan Ymer gått från plats 95 till 90.

– Jag ska försöka bygga vidare på det som fungerar och lägga upp en spelplan inför semin, säger Ymer innan Alcaraz vunnit sin kvartsfinal mot Marcos Giron.

99-rankad väntar i US Open

Ymers fina form bådar gott inför US Open, som inleds på måndag.

Svensken lottades i första omgången mot den 99-rankade amerikanen Jenson Brooksby, som har fått ett wild card till turneringen. Blir det seger där ställs Ymer mot 17-rankade australiern Alex de Minaur eller det amerikanska löftet Taylor Fritz i den andra omgången.

Men nästa vecka är nästa vecka, först väntar ju en semifinal i North Carolina.

– Jag har inte tänkt på US Open än. Jag får köra klart här och sedan tar jag mig an US Open när det är dags, säger Ymer.

I New York jagar världsettan Novak Djokovic sin fjärde grand slam-seger för året, en bedrift ingen herrspelare har klarat av sedan Rod Laver 1969. Serben inleder sin jakt mot titeln mot en kvalspelare.

Och om Mikael Ymer fortsätter som i Winston-Salem kan han ställas mot världsettan i den fjärde omgången.