På många sätt är tennis alltjämt en konservativ sport.

Men sakteligen sker förändringar efter stora delar av publikens, och framför allt tv-bolagens, önskemål om att snabba upp tempot.

Senast i fredags tog Wimbledon beslutet att reducera sitt långa, femte set till att avgöra matcherna i tiebreak vid ställningen 12-12.

En av de mest debatterade frågorna gäller annars tränarnas roll. I nuläget är coachning under matcher förbjudet – något som Serena Williams straffades för under US Open-finalen när hennes tränare Patrick Mouratoglou gjorde en gest mot henne under matchen.

Det var början på slutet för Williams, som tappade fattningen fullständigt och hävdade att hon inte fått några direktiv av sin tränare.

Wilander kritiserar sin kollega

Mats Wilander arbetade som expert för Eurosport under finalen och ger nu sin syn på debatten som eskalerat efteråt.

– Tennis är egentligen inte en idrott där man spelar för att vinna Davis Cup eller tjäna en massa pengar. Tennis är en idrott där man ska lära sig lösa problem. Det är du där ute. Ensam. Och om vi tar bort förbudet mot coachning så har vi plötsligt ingen idrott där vi får tänka själva, säger han.

Lustigt nog har Eurosport två profilerade experter: Wilander – och just Patrick Mouratoglou. Svensken drar sig inte för att rikta kritik mot kollegan i hans roll som tränare under finalen.

– Det är han som gör fel. Om det är ett problem, som Serena och många andra hävdar, mellan män och kvinnor... Då börjar problemet i hennes hörna. Det är han som tror att han kan lära henne att vända ett underläge från 2-6, 1-3 till seger, och tro att han kan säga något till världens bästa idrottskvinna någonsin. Trots att han själv inte spelat proffstennis. Det är där vi måste börja. Därför ska inte coachning finnas.

Meningsmotståndarna hävdar att tennis är "den sista sporten" som inte använder sina tränare?

– Men det är inte det som det handlar om. Tennis ska inte handla om de perfekta slagen. Det handlar om en problemlösning mellan två människor. Sen kan det gärna få bli en del snygga bollar också. Men det är en djupare idrott än bara en massa vinnande slag till vänster och höger.

– Tränarens roll slutar när spelarna går in på banan. Om du som tränare inte har lärt upp din elev tillräckligt – då är du ingen bra tränare.

Som bosatt i Idaho, USA, sedan dryga 30 år är schemat späckat vid de tillfällen då Wilander besöker Sverige.

Tennisikonen avsätter tid för en träff med SportExpressen innan en överraskningsfest för brodern Ingemar som fyller 60 år, och efter en ceremoni under Stockholm Open. Där hyllades Wilander med stående ovationer tillsammans med Björn Borg och Stefan Edberg.

”Det är väldigt speciellt”

Wilander har vid flera tillfällen berättat om Borg som sin stora idol.

– Det är speciellt. Väldigt speciellt, säger han.

– Björn är vår största legendar och idol här i Sverige. Och att få vara i närheten av honom som idrottsman och spelare... Jag kommer aldrig att kunna betala tillbaka för vad han har gjort för svensk tennis.

Vad saknar du mest från din aktiva karriär?

– Att det är jävligt roligt att gå in och spela på sådana här arenor som Kungliga Tennishallen. Den är nog den enda tävlingen, tillsammans med Båstad, som man skulle vilja fortsätta spela. Grand Slams i all ära men… Det är jag slut med. Det är för stort. Men att spela här i Stockholm – med alla svenska fans – är en grej som alla svenska tennisspelare borde få uppleva. Jag har aldrig känt mig så stödd som när vi spelade Davis Cup här.

Han ledde Sverige till Davis Cup-titlar år 1984, 1985 och 1987. Nu får han se sin favorittävling delvis gå i graven.

Till 2019 kommer högstadivisionen i Davis Cup att avgöras under en vecka i Madrid – utan att något av lagen får spela på hemmaplan.

En förändring Wilander är allt annat än nöjd med.

– Jag skulle kunna ge dig en lång version eller en kort version, säger han och suckar.

Jag har all tid i världen.

– Det är fel från början. Det är fel med tennisuppfostran. Det är fel med tränaruppfostran gentemot spelare – i hur man blir en bra spelare genom att spela matcher över fem set och hantera press, och i att man ska spela för sitt land. Om till exempel Belgien går till final i Davis Cup nu så kommer hela landet att titta. Men om de går till final och spelar i Hong Kong så kommer ingen att titta. Du dödar ett helt koncept.

”Måste värna om sporten”

Wilander fortsätter resonemanget:

– Den första match jag tittade på var en Davis Cup-match. Det var inte Wimbledon eller US Open. Du dödar intresset som byggs upp hemma i landet med det här upplägget. Visst, jag förstår att man kanske inte får med sina bästa spelare i första och andra omgången. Men i en semifinal och final måste matcherna spelas på de platser där de förtjänar att spelas på. Om man lägger Frankrike-Kroatien i Madrid så är det ingen match!

Tror du att det finns det någon räddning för Davis Cup?

– Räddningen tror jag är att det kommer att misslyckas katastrofalt i ett par år. Sedan ändrar man och kör kanske vartannat år. Men då måste upplägget med hemma- och bortamatcher komma tillbaka. Vi måste värna om sporten.