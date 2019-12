Det är mitten av november. Det är en behaglig temperatur i Monte Carlo i furstendömet Monaco på den Franska rivieran.

Lite som en sen svensk vår, nästan 17 grader.

Thomas Johansson är ledig den här dagen. Han har ätit frukost med familjen och sett till att barnen Lucas, 13, och Celine, 10, kommit i väg till sin franska skola.

– Barnen kan flytande franska. De är trespråkiga. Lucas läser även spanska numera i skolan. Jag kan inte mycket franska, men jag håller mig flytande, säger Thomas Johansson.

Han flyttade till Monte Carlo 1996 - och blev kvar.

– Under de 13 första åren här nere var jag bara hemma en vecka i taget. Jag packade om väskan och reste igen för att spela turneringar.

Davidsson skrev historia

Fem svenska spelare har vunnit en grand slam i tennis, dit Wimbledon i London, Franska öppna i Paris, US Open i New York och Australian Open i Melbourne räknas.

Sven Davidsson var först i Paris 1957. Björn Borg vann elva gånger, Mats Wilander sju och Stefan Edberg sex gånger.

När Stefan Edberg 1992 slog in matchbollen i US Open i New York mot amerikanen Pete Sampras skulle det ta tio år innan en svensk vann en grand slam-titel igen.

Thomas Johansson chockade en hel värld - men även sig själv när han vann Australian Open i Melbourne 2002.

Med setsiffrorna 3-6, 6-4, 6-4, 7-6 besegrade han ryssen Marat Safin i finalen.

– När lobben gick ut från Safin och matchen var över hade jag svårt att tro det var sant. Det var som en dröm, säger Johansson.

Nästan 18 år efter den historiska segern berättar han nu om att han var nära att åka hem innan turneringen ens hade börjat.

– Jag spelade dåligt, det var hemska förhållanden. Det blåste mycket. Jag var inte alls i form, säger han.

– Tio dagar innan turneringen började sa jag till min fru Gisella och tränaren Magnus Tideman att vi skulle åka hem.

Men så blev det inte. Thomas övertalades att spela.

Det blev succé.

Han började lite halvknackigt, men gick vidare till andra omgången efter seger över spanjoren Jacobo Diaz.

Sedan kom segrarna av bara farten.

”Det var stort genomslag”

– Det var overkligt att jag vann. Det var en dröm som gick i uppfyllelse. Slog jag på tv:n så var jag där, såg jag en tidning så var jag på hela förstasidan. Det var ett stort genomslag.

Livet förändrades över en natt.

Och Thomas fick också sin Porsche Turbo.

– Jag sa det tidigt i karriären att om jag skulle vinna en grand slam så skulle jag köpa en Porsche. Jag är och har alltid varit galen i bilar.

Segern i Australian Open var värd drygt fem miljoner kronor. Dagen efter matchbollen mot Safin beställde svensken sin drömbil.

En splitterny leksak.

Har du kvar bilen?

– Nej, jag sålde den. Det kan jag ångra i dag. Men det blev hela tiden en massa fel när den mest stod i Monte Carlo. Jag var ju knappt hemma under den här tiden.

Hur många bilar har du i dag?

– En bil och en vespa som jag åker runt med här nere.

”Polis i varje gathörn”

Ja, hur är livet i Monte Carlo?

– Monaco är ju en liten bubbla. Det är poliser i varje gathörn. Glömmer du din telefon eller plånbok på en restaurang så får du tillbaka den efter några timmar. Atmosfären här i Monte Carlo skiljer sig från övriga världen.

Monte Carlo andas lyx och glamour. Där bor även flera av världens största artister, skådespelare och idrottshjältar.

Thomas Johansson spelade in 70 miljoner under karriären.

– Lyx för mig är att vi kan bo så här, äta och resa som vi gör, men pengar är inte allt. När man kommit en bit in i livet som jag har gjort så är familjen och hälsan viktigast. Det spelar ingen roll hur rik du är om du blir sjuk.

Hur uppfostrar ni era barn?

– En del människor här nere lever i en liten bubbla och det är lätt att bli fartblind. Det är inte normalt att ha tre lyxbilar, alltid flyga business class eller att ha privatchaufför. Jag och Gisella har samma värderingar om livet. Det är viktigt för våra barn att de inte rycks med i den levnadsstilen.

Familjen Johansson gör mycket för att Lucas och Celine ska få upptäcka andra kulturer.

– Vi reser mycket. Vi tycker det är viktigt att barnen får lära sig att världen utanför Monte Carlo inte ser ut som det gör här.

Hur var din egen barndom?

– Bra, jag har min mamma och pappa att tacka för allt. Utan dem hade jag aldrig varit där jag är i dag. Jag kommer inte från några rika förhållanden. Men mina föräldrar satsade allt på att jag skulle få spela tennis.

Thomas Johansson levde tidigt för sin tennis.

Hans pappa Krister målade upp en tennisplan på en asfaltsplätt i stadsdelen Malmslätt utanför Linköping.

Där spelade Thomas matcher som senare blev segrar i olika lokala turneringar innan han nådde finaler i några av landets största ungdomsturneringar och senare blev proffs.

– Pappa blev sjukpensionär samma år jag föddes. Vi hade aldrig några pengar utan levde primitivt när jag var ute och tävlade. Jag hade tur att ha mamma och pappa och många snälla människor omkring mig som gjorde det möjligt för mig att spela. Vi bodde i husvagn under många av tävlingarna, min syster Tina som är sex år yngre än jag, var också alltid med.

2019 bor Thomas mamma Maud fortfarande kvar utanför Linköping.

Hans pappa Krister gick bort 2010.

– Pappa försökte att fixa sponsorer, skjutsade mig till alla träningar och matcher och såg mig alltid spela genom hela min karriär. Han var sjuk och svag med diabetes, svår astma och hjärtproblem. Han var en stor kämpe.

Den förre tennisstjärnan berättar om det dramatiska dygnet när han hans pappa gick bort 2010.

– Pappa var dålig och var hela tiden på sjukhus, han kunde behöva åka dit fyra-fem gånger i månaden. Det blev en sorts vardag för oss alla.

Nu skulle Thomas flyga till USA och New York från Stockholm.

– Jag pratade med mamma och pappa nästan dagligen och även när pappa åkte till sjukhuset den här gången. Men jag var inställd på att resa till USA.

Mitt i natten ringde hans telefon.

– Jag kände inte igen numret och svarade inte. Jag hade telefonen på hög volym dessutom. Det brukar jag normalt aldrig ha på natten. Det ringde igen, men jag svarade inte.

Men när telefonen, lite senare, ringde en tredje gång svarade Thomas.

Han möttes av beskedet att hans pappa Krister fått en hjärtinfarkt.

– Jag kastade mig in i en taxi, men hans liv gick inte att rädda. Det var så sorgligt. Jag tänker ofta på pappa, han betydde så mycket för mig.

Bor i ett paradis

Det blev extra påtagligt tidigare i november under fars dag.

– Lucas och Céline frågar mig då och då om vad jag tror att farfar skulle ha sagt när vissa situationer dyker upp i livet. Min pappa finns alltid med mig.

Thomas Johansson reste över hela världen i 15 år som firat tennisproffs. Nu bor han med familjen i Monte Carlo och har i nuläget inga planer på att flytta hem.

– Vi trivs här, det är vårt eget paradis. Vi stannar så länge vi kan och att det känns bra.

Hur ofta är ni hemma i Sverige?

– Ett par gånger om året. I år har det bara blivit en gång. När vi åker till Sverige hälsar vi på farmor i Linköping och mormor och morfar i Norrköping.

Thomas Johansson och hans fru Gisella växte upp fyra mil från varandra i slutet av 1970-talet.

– Gisella spelade också tennis, jag har känt henne sedan hon var tio år och hade alltid ett gott öga till henne. I senare tonåren började vi träffas lite mer och blev ett par när vi var 19 år.

Vad betyder hon för dig?

– Allt, skulle jag säga. Vi har hängt ihop länge nu. Hon började resa med mig på tävlingar och skötte det administrativa så jag kunde koncentrera mig på att spela. Vi insåg att det inte gick att ha ett förhållande när den ena parten var ute och reste 33 veckor om året.

I dag är Thomas tränare till den belgiske stjärnan David Goffin som är rankad som nummer elva i världen.

– Han bor här i Monte Carlo, det gör livet enklare under träningsveckor. Jag äter frukost med barnen, tränar med David och är hemma igen på eftermiddagen. Jag reser ju också en del. Ska David bli bättre måste jag lägga mycket energi på honom och det tar tid från min familj. Men vi har pratat hemma så alla vet vad som kommer att krävas av mig.

Hur mycket tjänar man som tennistränare?

– Coachar du världsettan tjänar du väldigt bra, lönerna är individuella. Men oftast har man en fast lön och en rörlig lön som baseras på resultat.

Vad tycker du om svensk tennis?

– Jag har varit borta från Sverige så länge. Jag är tyvärr inte så insatt. Men det är kul att bröderna Elias och Mikael Ymer har börjat röra på sig. Och det är starkt gjort av Rebecca Peterson att vinna två titlar samma år. Hon kan gå väldigt långt.

Spelar du själv?

– Nej, inte mer än när jag tränar David, men jag spelar mycket padel. Jag är helt såld på sporten och har fått spela med proffs här i Monte Carlo.

Granne med Agent 007

Under sina 23 år har Thomas Johansson umgåtts med andra svenska idrottshjältar - och bott granne med några av världens största stjärnor.

Som med den engelske skådisen Roger Moore.

Roger Moore spelade först Simon Templar i serien ”Helgonet” innan han mellan 1973 och 1985 spelade in sju filmer som den brittiske agenten James Bond 007, baserade på Ian Flemings böcker.

– Roger Moore bodde i samma hus som oss. Jag såg honom mycket, Jag hälsade på honom men vågade aldrig gå fram och prata. Men vi satt ofta på samma fik. Jag ryste när jag hörde hans röst. Jag fick gåshud, säger Thomas Johansson.

Beställde han en Dry Martini som han gjorde i filmerna som Bond?

– Ha, ha, nej, det gjorde han inte, men jag satt bara och väntade på att han skulle säga ”Shaken not stirred”. Roger Moore var en fantastisk skådespelare.

Vann nio stora titlar Namn: Thomas Johansson. Född: 24 mars 1975 i Linköping. Familj: Gift med Gisella. Två barn Lucas, 13 och Celine, 10. Bor: Monte Carlo. Yrke: Tennistränare sedan februari i år till belgaren David Goffin. Främsta framgångar: Seger i Australian Open 2002. Semifinal i Wimbledon 2005, kvartsfinal i US Open 1998, 2000, OS-silver i dubbel i Peking 2008, Nio ATP-titlar i singel, en ATP-titel i dubbel. Övrigt: Var rankad som nummer sju i världen 2002. Inspelade pengar: 7 000 000 dollar. Visa mer Visa mindre