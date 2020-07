Ashleigh Barty skulle ha inlett återstarten av WTA-touren med den mastersturnering som normalt spelas i Cincinnati, men som nu har förlagts till New York, för att sedan ta sig an US Open i samma stad. Men så blir det inte.

”Jag älskar båda tävlingarna, så det var ett svårt beslut. Men det finns på grund av covid-19 fortfarande stora risker och jag känner mig inte bekväm i att försätta mitt team i den sitsen”, skriver australiskan i ett uttalande.

24-åriga Barty har ännu inte tagit något beslut om hon ska åka till Europa och försvara sin titel i Franska mästerskapen i Paris. Den turneringen ska enligt planerna inledas den 27 september.

Ingen WTA-tennis sedan mars

Enligt australiska medier åker inte heller 2011 års US Open-finalist Sam Stosur – som blev mamma i juni – till USA.

Världstvåan Simona Halep meddelade i helgen att hon drar sig ur nästa veckas WTA-tävling i Palermo, men har inte uppgett om hon kommer att åka till US Open. Hon ställer inte upp i mastersturneringen, som spelas veckan före.

Senast WTA-tennis spelades var i Frankrike och Mexiko i början av mars. Touren är tänkt att återupptas i Palermo. Med start den 10 augusti ska fyra turneringar spelas i USA, sist ut av dem är US Open, som inleds 31 augusti.