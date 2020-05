För tennisspelaren Mirjam Björklund innebär coronapandemin att försäsongen förlängdes. Till sin hjälp har hon tränaren och tidigare världsfyran Jonas Björkman.

– Vi försöker vara så smarta som möjligt men träna så hårt som möjligt också. Även blanda in lite vila trots att det är riktigt tråkigt att vila just nu. Vi försöker träna så mycket som möjligt men ändå inte gå in i väggen, säger hon.

– En sak som är positivt med den här perioden är att vi har så otroligt lång tid, man har ingen stress med någon bit utan man hinner göra allt.

”Nu kan man inte tjäna några pengar alls ”

Mirjam Björklund, rankad 331 i världen, berättar att kärleken till sporten och chansen att utvecklas har hållit henne motiverad under den här perioden. Men om hon inte känner någon stress i det avseendet finns det något annat som oroar när inga tävlingar spelas.

– Den ekonomiska oron har man alltid när man är tennisspelare som inte är topp 100 egentligen. Men nu kan man inte tjäna några pengar alls och vi har fortfarande kostnader.

– Man måste hålla i gång mycket och att träna är, ja att vara ute och springa är gratis och det finns mycket saker man kan göra, men om man ska ha de bästa förutsättningarna kostar det pengar. Och just nu är det lika dyrt som vanligt. Jag har ingen inkomst just nu så det är väldigt tufft och man påverkas så klart ekonomiskt, det blir lite av en mental stress, berättar Björklund.

”Allting jag gör på Instagram är för tennisens skull”

I en tennisvärld som står stilla delar 21-åringen med sig av sin nya vardag till sina 22 000 följare på Instagram. En plattform som också fungerar som en inkomstkälla.

– Grejen är att de pengarna går direkt till tennisen. Och det som är svårt är att jag går absolut inte plus, även med Instagram. Jag letar fortfarande sponsorer, jag letar ännu mer samarbeten och jag gillar att vara aktiv där. Men allting jag gör på Instagram är faktiskt för tennisens skull. Sedan är jag väldigt noggrann att bara representera saker jag kan stå för, säger hon och fortsätter:

– Jag vet inte om jag hade gjort det om jag inte var tennisspelare. Men jag tycker det är väldigt roligt att dela med mig av mycket av tennisen och vad jag tycker om.

Hur viktigt är det att kunna tjäna pengar på så sätt?

– Det är väldigt viktigt och jag tror att man måste använda sig av alla medel som går. Om jag inte gjort det och sedan hade behövt sluta för att jag inte har använde mig av det skulle jag ångra mig, eftersom det är en bra plattform. Också för att synas och inspirera yngre och kunna visa vart man är i världen. Man når ut på ett sätt som man inte gör annars.