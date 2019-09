För den tredje gången avgörs Laver Cup.

En turnering som spelas under tre dagar där Team Europe, med Björn Borg som lagledare, ställs mot Team World som leds av John McEnroe.

Tidigare har tävlingen avgjorts i Prag och Chicago, men är nu tillbaka i Europa och Genéve, Schweiz.

Flera av världens bästa spelare är med, däribland Rafael Nadal och Roger Federer.

Schweizaren, som beskrivs som världens bästa genom tiderna, ställdes under lördagen mot tennisens ”bad boy”: Nick Kyrgios.

Australiensaren har varit delaktig i flera skandaler under den gångna säsongen och under matchen mot Federer var det dags igen.

Efter att ha vunnit det första setet i tiebreak hamnade han i underläge med 1–2 och när han närmade sig bänken stod han får ett riktigt underligt utspel.

”Jag tappade koncentrationen… Jag såg en riktigt snygg tjej i publiken. Jag är riktigt ärlig nu. Jag vill gifta mig med henne, så fort som möjligt”, sa Kyrgios till sin lagledare McEnroe och sina lagkamrater.

Utspelet framför Borg

Australiensaren är känd för sina briljanta slag och sin fenomenala serve, men har varit delaktig i flera kontroverser under de senaste åren. Under en turnering i Cincinnati under slutet av sommaren fick Kyrgios en nota på en miljon efter att brutit mot flera regler under en match mot ryssen Karen Khachanov.

Under lördagen gick det inte heller 24-åringens väg. Roger Federer kunde till slut vända matchen och stå som segrare framför sin lagledare Björn Borg efter siffrorna 6-7 (5), 7-5, 10-7.

Efter matchen, som spelas i Federes hemland, medgav Kyrgios att han var osäker på om han skulle ha stöd av sin egen familj. När han blev frågad om vad han tyckte om att hela arenan skulle heja på Federer svarade han skämtsamt.

”Min familj kanske kommer heja på mig, men det kommer bli en erfarenhet jag aldrig kommer att glömma”

Federers vinst innebar att Team Europe tog ledningen med 5-3 över Team World. Matchen avgörs på söndagen.