Donald Trump och US Open har länge varit starkt förknippade med varandra. Under sina år som fastighetsmagnat i New York har Trump synts till på läktarna i nästan varje upplaga av turneringen sedan slutet på 1970-talet.

När Arthur Ashe Stadium var nybyggd för runt 25 år sedan var Trump en av de första som skrev kontrakt på arenans lyxsviter. Prislappen: ungefär 2,2 miljoner kronor per turnering – och vid något tillfälle hade Trump två sviter samma år.

Och publiken, media och tv-tittarna såg honom och hustrun Melania återkomma varje år, vilket ofta fångades på bilder och skapade rubriker.

Så såg det ut fram till 2015, då Trump lanserade sin presidentkampanj och bemötandet plötsligt blev ett helt annat.

När Trump dök upp vid VIP-entrén under en match buade publiken. Och när han syntes på storbildsskärmen sitta på läktaren under kvartsfinalen mellan systrarna Venus och Serena Williams buade de på nytt.

Sedan dess har han inte satt sin fot på US Open, och årets turnering som nu pågår är hittills inget undantag.

Märkliga tystnaden: ”Pratar inte om det”

The Guardians tenniskrönikör Andrew Lawrence skriver om det mystiska försvinnandet, som det enligt honom pratas lite om.

”Numera måste du leta länge för att ens hitta några spår av hans relation till US Opens faciliteter. Trump pratar inte om sin tid här längre. Inte heller USTA (USA:s tennisförbund). Det är nästan som om en kärleksaffär som varade i 40 år aldrig har hänt”.

Andrew Lawrence är övertygad om att det har med just Trumps presidentskap och folkets, minst sagt, delade känslor gentemot honom att göra.

En annan faktor tros vara att han 2020 anklagades av en tidigare fotomodell för sexuellt övergrepp i Trumps privata svit under US Open 1997. Trump har via sina advokater slagit tillbaka mot anklagelserna.

”Med facit i hand är det ett mysterium att Trump hängde kvar runt US Open så länge. När han till slut försvann, var det långt över tiden”, skriver krönikören.

Krävde att få behålla sin lyxsvit

Trots det har Donald Trump faktiskt även under sin tid som president hintat om att han kan återvända till tennisläktaren.

Trumps representanter hörde av sig till arrangören och frågade om Trump efter sin tid som president kan få tillbaka sin tidigare privata svit på centrecourten i US Open.

– Han är president så av ren hövlighet svarade vi ja, sa USTA:s talesperson Chris Widmaier till Reuters 2018.

– Huruvida han till slut bestämmer sig för att göra det vill jag inte spekulera i, men han kommer att ha rätten till det.

