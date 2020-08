Tennisstjärnan dejtar sina fans: ”Katastrof”

I maj stod tennisstjärnan Eugenie Bouchard för ett oväntat grepp.

Då startade hon en auktion där ett fan betalade 85 000 dollar – cirka 830 000 kronor – för att få gå på en dejt med henne.

Bouchard startade auktionen i syftet att samla in pengar till välgörenhetsorganisationerna Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen och No Kid Hungry

”85 tusen?!?!? Ni är helt OTROLIGA!!! Jag är så tacksam och stolt över er alla för att ni hjälpte mig med det här projektet. Jag ser fram emot att träffa vinnaren! Det här kommer kunna hjälpa så många”, skrev Eugenie Bouchard på Instagram innan dejten.

Dejten uppmärksammades också eftersom hon även 2017 gjorde ett vad på Twitter under en Super Bowl-match. Det vadet resulterade i att hon gick på en dejt med främlingen John Goehrke.

Bouchard: ”Alla hans flickvänner hatar mig”

Kort efter den senaste virala dejten rapporterade TMZ att Bouchard blivit tillsammans med en annan person, nämligen med Wall Street-mäklaren Connor Davis Junior. Nu berättar Eugenie Bouchard dock att hon har påverkats negativt av sitt offentliga dejtande med främlingar – särkilt den första dejten med John Goehrke.

– Det skapade problem när jag hade en pojkvän. Ärligt talat är vi är en katastrof för varandras dejtingliv, säger Bouchard enligt news.com.

Hon och Goehrke pratar fortfarande ibland.

– Alla hans flickvänner hatar mig verkligen. Vi har pratat om det mycket. Alla tjejer han är med frågar sig ”Varför skulle du vilja vara med mig när du var med Genie?”

Hon säger att andra människor också ser artiklar om henne och blir avundsjuka.

– Jag kunde se hur tjejer blev avundsjuka och killar i mitt liv också. Det var tufft. Vi var problematiska för varandra, säger hon.