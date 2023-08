En dryg månad efter att stängts av från all tennis i 18 månader för att ha missat tre dopingtester under 2021 meddelade Mikael Ymer, 24, under fredagskvällen att tenniskarriären är över.

”Hej alla. Jag har bestämt mig att sluta med professionell tennis. Tack för alla fantastiska minnen. Vilken resa det har varit. Jag önskar alla mina före detta kolleger framåt i sina tävlingar”, skriver Ymer i ett inlägg på X som tidigare gick under namnet Twitter.

Beskedet kom som en stor överraskning för den svenska tennispubliken. Så även för tennisförbundets generalsekreterare Christer Sjöö som inte fått veta något om Ymers planer i förhand.

– Förbundet fick inte veta något i förväg. Jag fick redan på det samtidigt som alla andra, säger han.

Tennisförbundet förvånade av Ymers besked

Sjöö försöker nu få kontakt med Ymer.

– Jag söker nu Mikael för att kanske få veta mer vad som ligger bakom hans beslut. Det är klart att det är en smäll för svensk tennis att vår högst rankade spelare bestämmer sig för att sluta med sin sport.

Kommer du och förbundet att försöka övertala Mikael Ymer att ändra sig?

– Det är för tidigt att säga. Beslutet är ju hans, jag måste först prata med honom.

Du säger att du sökt Mikael Ymer – vet du var han befinner sig?

– Nej, det gör jag inte.

Året innan avstängningen för dopingöverträdelserna har varit ett av Mikael Ymers bästa i karriären. Han nådde plats 50 på världsrankingen och gick i somras till tredje omgången i Wimbledon, bland annat efter att ha skrällt mot amerikanen Taylor Fritz.

Kent Carlsson: ”Tror inte på det”

Den tidigare världssexan Kent Carlsson har under sommaren riktat hård kritik mot Ymers beslut att inte spela Swedish open i Båstad. Det har i sin tur lett till att Ymer kritiserat Carlsson.

När Expressen når Kent Carlsson är han skeptisk till Mikael Ymers val att avsluta karriären.

– Personligen så tror jag inte ett dugg på det. Paniken av att inte längre vara i rampljuset blev för tung och stor. Därför kom dagens utspel. Framtiden får utvisa, säger han.