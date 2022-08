US Open är den enda av grand slam-turneringarna där kvinnorna spelar med lättare bollar än männen. Orsaken till att man för flera årtionden sedan införde lättare bollar för kvinnor är skaderisken, men dagens kvinnliga stjärnor anser att de mycket väl hanterar de tyngre bollarna som de spelar på i alla andra hardcourt-turneringar.

Under turneringen i Cincinnati, genrep inför US Open där man använde de lättare bollarna, tog Swiatek bladet från munnen i bollfrågan.

– Bollarna är hemska. Särskilt efter några game med riktigt hårt spel, då blir de bara lättare och lättare. Till slut kan man inte ens serva i 170 kilometer i timmen för att bollen flyger all världens väg. Tyvärr är bollarna väldigt dåliga, sade hon.

”Inte roligt titta på”

Swiatek menade att bollarna kan leda till misstag och sämre spel.

– Jag vet att många spelare klagar, flera topptio-spelare. Vi gör garanterat fler misstag. Så det kan inte vara roligt att titta på.

På bolltillverkaren Wilsons hemsida står det till och med att de lättare bollarna passar bäst på mjuka underlag som grus och inomhusbanor.

Tränaren till den trefaldiga grand slam-vinnaren Ashleigh Barty, som lade av tidigare i år, har sagt att australiskan aldrig hade kunnat vinna US Open på grund av bollarna. Craig Tyzzer tror samtidigt att Emma Raducanus överraskande seger av fjolårets turnering beror just på bollarna, skriver Inside the games.

”För sent att ändra”

US Open-arrangören tycker att kritiken mot bollarna kommer för sent.

”Beslut om bollarna måste göras många månader i förväg för att vi ska få hem nästan 100 000 tävlingsbollar som ska användas i US Open”, sade USA:s tennisförbund i ett uttalande, enligt AP.

Damtennisorganisationen WTA:s talesperson Amy Binder skrev i ett e-postmeddelande till AP att man börjat höra från spelare att de vill ha de tyngre bollarna.

”Vi ska fortsätta att titta på det och diskutera vidare med både de aktiva och vårt vetenskapsteam”, skrev hon.

