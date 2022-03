Sverige har slagläge efter dramatisk seger

Det stod 1-1 i matcher när dubbelmötet väntade mellan Sverige och Japan i playoff:et till Davis Cup.

Då tvingades Mikael Ymer att lämna återbud till dubbeln och i stället blev det Elias Ymer och debutanten Dragos Madaras som ställdes mot det japanska laget.

Japan vann första set klart med 6-2 men i det tredje blev det desto jämnare och det krävdes tiebreak för att skilja lagen åt. Där fick Japan två matchbollar vid ställning 6-4. Men Sverige repade sig och jämnade ut till 6-6 och kunde sedan ta hem setet.

– Oh my god. Elias Ymer vad gör du? Dunkar in den och nu är det setboll för Sverige, utbrister Niclas Rodhborn i sändningen.

Det tredje och avgörande setet slutade även det med svensk seger. Siffrorna skrevs till 7-5 och Sverige tar därmed ledning med 2-1 i matchserien mot Japan.

– Vilken match vi gör. Det är väl min första dubbel i år, säger Elias Ymer enligt TT.

– Det är en fantastisk insats, säger Rodhborn i sändningen.