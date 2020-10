Svenske tennisspelaren pekas ut i polisdokument

I samband med en rättgång mot två indiska medborgare åtalade för matchfixning i Australien har flera dokument gjorts offentliga av domstolen i Melbourne. Dokumenten visar att det har funnits misstankar mot matcher som den svenske tennisspelaren Christian Lindell deltagit i, skriver den australiska tidningen The Age, som också klargör att tidningen inte på något sätt påstår att Lindell eller någon av de andra spelare gjort något olämpligt eller olagligt. Ytterligare fem professionella spelare nämns i samma dokument. Dokumenten hänvisar till intervjuer med TIU (Tennis Integrity Unit) där Christian Lindell förnekar att han på något sätt skulle vara inblandad i matchfixning

TUI-utredare förhörde Lindell i Brasilien 2018 enligt domstolsdokumenten.

– Vi kommenterar inte utredningar, men vi bestrider inte innehållet i artikeln, säger Mark Harrisson, kommunikationschef på TIU, till SportExpressen.

Lindell: ”Jag är oskyldig”

– Jag har hört om den skiten. Jag tycker att det är väldigt dåligt att folk sprider rykten utan några bevis. Ingen vet någonting, men jag är verkligen lugn eftersom jag inte har något att dölja. Vad kan jag säga…, sa Christian Lindell då.

Nu bekräftar Lindell för SportExpressen att matcher han har deltagit i har utretts för matchfixning av TIU, men att han fortsatt är helt oskyldig.

– Jag blev överraskad när jag läste detta. Den första gången TIU var i kontakt med mig var för länge sen, och den senaste gången var bara för några månader sen. De utredde en specifik match, en dubbelmatch faktiskt. De accepterade min förklaring och det är därför jag kan spela som vanligt, säger Lindell, som poängterar att han inte har gjort något fel.

– Jag försvarade mig själv genom att säga sanningen. Jag har inte gjort något fel.

SportExpressen har tidigare skrivit om de misstankar om matchfixning som har funnits mot Christian Lindell.

Under 2017 spreds videoklipp på svensken där han på ett till synes märkligt sätt förlorade bollar. På tennisforum spekulerades det om Lindell förlorade matcherna med flit – och eventuellt mot betalning.

Christian Lindell växte upp i Brasilien med en brasiliansk mamma och en svensk pappa. Under 2015 nådde han sin bästa ATP-rankning (177) och det var även under det året han stod för karriärens största bedrift då han kvalade in i Franska öppna. Lindell har vid flera tillfällen representerat det svenska Davis Cup-laget.

Larsson: Man är nog en rätt märklig människa