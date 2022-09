Under fredagen startade den årliga uppvisningsturneringen Laver Cup mellan Lag Europa och Lag Världen där Björn Borg är kapten för Lag Europa.

Helgens största fokus ligger på att Roger Federer ska ta avsked från tennisscenen. Tennisikonen meddelade för en dryg vecka sedan att han avslutar karriären och spelar sin sista match under fredagskvällen, i dubbel med Rafael Nadal.

Inför Federers avsked utspelade sig ett drama inne på O2 Arena – mitt framför ögonen på Federer själv och Björn Borg som satt på tränarbänken.

Åskådare sprang in på planen – tände eld på sin arm

Under den andra matchen för dagen, mellan Stefanos Tsitsipas och Diego Schwartzman, sprang en åskådare in på planen från läktaren under första set. Tsitsipas var precis på väg att slå en andraserve när åskådaren rusade in på planen och tände eld på ett papper. Situationen blev än mer dramatisk när åskådarens arm också fattade eld.

– Vad händer här nu då? Var det någon som sprang in på planen?, säger kommentatorn Niclas Rodhborn i Eurosport.

– Det är lite läskigt det där, man vet aldrig vad de ska ta sig till, fortsätter han.

På åskådarens t-shirt gick det att läsa texten: ”End UK private jets” – översatt: ”Stoppa brittiska privatflyg”. Arrangören Laver Cup har gjort en poäng av att helgens tennisfest är flärdfull, och har bland annat kablat ut i sina mediekanaler att spelarna flygs in till turneringen i London i privatjet.

Tsitsipas: ”Han kom från ingenstans”

Säkerhetspersonal ingrep snabbt, och bar åskådaren av banan. Väl inne i katakomberna lade säkerhetspersonalen den unge mannen ner utanför toaletterna till mediaentrén och visiterade honom. Mannen var då till synes lugn och vid medvetande.

Stefanos Tsitsipas medger efteråt att han blev tagen av händelsen.

– Han kom från ingenstans. Jag hann inte uppfatta vad det handlade om. Jag har aldrig varit med om en liknande incident. Men jag hoppas att det är okej med honom, säger han.

Tsitsipas gick fram till domaren efter händelsen och diskuterade om vad som hände.

– Jag ville fortsätta matchen, och ville säkerställa att banan var spelbar. Speciellt den delen av banan där det hände. Det påverkade mig, hur jag såg banan, eftersom det blev ett stort märke. Jag ville att det skulle rengöras så jag kunde fortsätta spela, säger han.

Roger Federer avslutar tenniskarriären