16-åringen från Tjeckien har uppnått sitt livs största framgång i tenniskarriären. Sara Bejlek kvalificerade sig under veckan till US Opens huvudturnering som drar i gång under måndagen.

I kvalfinalen besegrades brittiskan Heather Watson i tre jämna set. Bejlek sträcker armarna i luften, tackar sin motståndare och går sedan bort mot sin pappa, som också är Bejleks tränare, i publiken.

Bilderna som får en hel tennisvärld att reagera

De kramar om varandra, men under firandet händer det som får tennisvärlden att reagera. Pappan sträcker sin hand över 16-åringens rumpa. Bejlek går sedan vidare till en annan man som också tar henne på rumpan. Videon har blivit viral på Twitter och fått över 140 000 visningar och många är chockade över pappans drag. Firandet har samtidigt skapat rubriker över hela världen, enligt news.com.au.

”Är det här inte galet?”, skriver den spanska tennisjournalisten Danny Miche på Twitter.

Sara Bejlek är yngst i startfältet och ses som är av damtennisens största talanger. 16-åringen ställs mot ryskan Ludmilla Samsanova i den första omgången i US Open under tisdagen.

