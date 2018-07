Stoppas från att visa symbolen på planen

Roger Federers sponsorbyte har inte gått någon förbi i tennisvärlden.

Tennisikonen har spelat i Nikes kläder under 24 år – i princip hela sin professionella karriär. Men i mars gick parternas klädkontrakt ut och spekulationer tog därefter vid om ett uppbrott väntade.

Och under Wimbledons första speldag, tidigare i juli, stod det klart att Federer hade värvats av Uniqlo. Klädjätten, som håller på att etablera sig i Norden med nya butiker i Stockholm och Köpenhamn, uppges ha skrivit ett kontrakt med tio år med Federer.

Kontraktet ska vara värt ungefär 260 miljoner kronor per år. Själva har Uniqlo endast bekräftat via ett pressmeddelande att Federer kommer att bära deras märke på sina kläder under alla turneringar för 2018.

Men flytten har också väckt en känslig fråga till liv.

Roger Federer har sedan flera år utvecklat sin egen klädkollektion hos Nike – märket "RF" – som fått stort genomslag i tenniskretsar och inte minst bland hans egna fans.

Roger Federer om problemen med Nike

I och med flytten till Uniqlo stoppat Federer från att använda märket, vilket blev extra tydligt under Wimbledon då han förbjöds från att spela i sitt eget märke.

– RF-loggan är hos Nike för tillfället, men det kommer att flyttas med mig vid något tillfälle. Ju tidigare desto bättre. Jag hoppas att Nike kan vara snälla och hjälpsamma i processen att föra över det till mig. Det är någonting som är viktigt för mig och för fansen, sa Roger Federer under en presskonferens i samband med Wimbledon.

– Det är mina initialer. Det är mina. Så det bra är att det inte är deras för alltid – utan det är under en kortare period, fortsätter han.

Frågan är uppenbart infekterad för Roger Federer, menar varumärkesexperten Jacqueline Pang som jobbar på brittiska juristfirman Mewburn Ellis. Hon menar också att Federers fans kan bli "vansinniga" på Nike om en lösning inte nås.

– Nike har svår PR-väg att navigera sig framåt på: att upprätthålla rättigheterna till RF-märket kan bli en dyrköpt seger om man gör sig till fiender med Federers lojala och passionerade fans, säger hon till Daily Express.

Pang tolkar också Federers uttalanden som att en lösning kan vara på väg.

– Det antyder att diskussioner redan förs i frågan om rättigheterna till märket och att det ska föras över till honom, säger hon.