Stockholm Open ställs in - för första gången på 51 år

Klassiska Stockholm Open var tänkt att avgöras i slutet av oktober. Men nu kommer tävlingen att ställas in - för den första gången sedan turneringen bildades 1969.

Det är coronapandemin som ställer till det för tävlingen och ATP har valt att banta ner antalet tävlingar i höst. Och bland de tävlingar som planeras att spelas finns inte den anrika tävlingen med, enligt uppgifter till SportExpressen.

US Open nästa tävling

- Vi kommer att släppa ett pressmeddelande klockan 15. Dessförinnan har jag inte några kommentarer, säger Jamie Perry, vd för Stockholm Open.

Sommarens Swedish Open är inställt sedan tidigare. US Open planeras att avgöras under det kommande månadsskiftet i New York. Men flera spelare har valt att inte spela tävlingen på grund av coronasituationen, däribland världsstjärnan Rafael Nadal. Damernas världsetta Ash Barty kommer inte heller att spela tävlingen.

Tidigare under veckan stod det dock klart att Novak Djokovic kommer att spela turneringen.