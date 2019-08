Att svensk herrtennis är i en svacka rådar det inga tvivel om. Den breda publiken väntar fortfarande på Jonas Björkmans, Thomas Johanssons – och inte minst Robin Söderlings ersättare.

Christian Lindell var ett av namnen som hade förutsättningarna till att etablera sig i bland de 100 bästa spelarna i världen. Under 2015 kvalificerade han sig för Franska öppna och uppnådde sig högsta ATP-rankning, 180, som 24-åring. Han var även en given spelare i det svenska Davis Cup-laget och representerade landslaget senast i en match mot Turkiet 2017.

Plötsligt började förhoppningar att tändas – men de försvann lika snabbt.

”Gjorde allting fel”

2016 blev ett bedrövligt år för Lindell.

– Jag blev lite omotiverad. Jag började njuta av livet för mycket och började leva som en idrottare inte bör göra. Under 2016 fortsatte jag att spela bra, men jag gjorde allting fel. Jag gick bara ut och hade roligt. Jag gjorde saker en normal 23-åring gör och tränade inte alls så hårt som jag borde ha gjort, säger svensken som senare i år fyller 28.

Lindell, som är uppväxt i Brasilien, berättar om hur han helt tappade fokus på tennisen – och i stället började ägna sig åt andra saker.

– Istället drack jag för mycket och gjorde sådan skit. Problemet var inte att jag tränade under veckorna och gick ut på helgerna. Problemet var att jag inte tränade överhuvudtaget. Men jag hade fortfarande självförtroende kvar från förra året, så det var därför jag kunde avsluta det året runt 400 på rankningen, trots att jag gjorde allting fel.

Under 2017 började svensken om, och började då spela bättre. Men efter en match i Quito började Christian Lindell att anklagas för att matchfixning och att medvetet förlora.

Anklagades för matchfixning

Videoklipp har spridits på svensken där han på ett till synes märkligt sätt förlorade bollar, som han egentligen inte brukade göra. På flera tennisforum spekulerades det i att Lindell förlorade med flit – och eventuellt mot betalning.

– Jag har hört om den skiten. Jag tycker att det är väldigt dåligt att folk sprider rykten utan några bevis. Ingen vet någonting, men jag är verkligen lugn eftersom jag inte har något att dölja. Vad kan jag säga...

– Den matchen folk pratar om mest är en match i Quito. Folk förstår inte hur svårt det är att spela där eftersom turneringen spelas på en sådan hög höjd. Sverige spelade ju nyligen Davis-cup i Bogota, och folk såg ju hur det gick. Det är bara sorgligt och jag blev verkligen förbannad när jag såg att jag blivit anklagad för att fixa matcher, speciellt när jag såg att svenskar började prata om det.

Matchen i Quito togs bort från flera bettingsajter, samtidigt som oddsrörelserna svängde rejält inför matchen.

– Jag vet inte vad som hände. Det kanske var någon spelare som såg att jag anlände sent till turneringen. En annan anledning kan vara att jag sa till någon spelare att jag inte mådde bra. Jag vet faktiskt inte vad det beror på. Det enda jag vet är att jag inte förlorade medvetet. Det som hände var riktigt konstigt. Jag kom precis från Europa och var riktigt trött efter flygresan.

Har inte blivit straffad

De många spekulationerna till trots – Lindell blev aldrig straffad av den oberoende antikorruptionsenheten TIU (Tennis Integrity Unit) – som regelbundet delar ut böter och avstängningar till tennisspelare som döms för matchfixing.

Christian Lindell har lagt anklagelserna bakom sig och efter ett misslyckad 2018 har han inlett det nya tennisåret riktigt bra och svensken har på allvar börjat klättra på rankningen. Lindell själv menar att ett mer ansvarigt liv utanför tennisen har hjälpt honom att komma tillbaka.

– Mitt liv utanför tennisen är riktigt bra just nu. Nu bor jag inte längre med mina föräldrar, vilket innebär att jag får ta mycket mer ansvar. På något sätt har det gjort mig lugnare. Det har framför allt hjälpt mig inom tennisen. Nu har jag ett stabilt förhållande med min flickvän som jag även bor med. Jag är även en betydligt mer mogen person i dag än vad jag har varit tidigare.

Drömmer om topp-100

27-åringen har även hittat en ny hobby. På fritiden är han DJ och har spelat inför 1500 personer som mest.

– Jag har alltid älskat elektronisk musik och under 2017 när jag hade semester började jag att lära mig att DJ:a. Min flickvän har många kompisar som kan musik och de började lära mig. Och nu DJ:ar jag som en hobby. Jag gillar verkligen det. Jag studerar även musik för att bli bättre och även för att producera musik i framtiden. Så när jag är ute och tävlar men är ledig sitter jag oftast på hotellrummet och producerar musik.

Lindell har rankats bland de 200 bästa spelarna i världen

Efter tre turneringssegrar under 2019 på Future-nivå börjar han närma sig de nivåerna. Under 2020 hoppas han att kunna spela grand slam-kval för att sedan ta sig in listan alla drömmer om: topp-100.