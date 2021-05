Stjärnan väljer att dra sig ur – efter bojkotten

Den japanska världstvåan meddelade inför grand slam-turneringen i Paris att hon inte tänkte delta på presskonferenserna efter sina matcher. Osaka hävdade att mötena med medier påverkar hennes mentala hälsa negativt.

Efter söndagens premiärseger i den första omgången mot rumänskan Patricia Maria Tig gjorde japanskan endast en kortare intervju på innerplan på centercourten Philippe-Chatrier och fick sedan böta 15 000 dollar, cirka 125 000 kronor, för sin bojkott. Det stod också klart att hon riskerade att diskvalificeras både från Franska mästerskapen och kommande grand slam-turneringar.

På måndagskvällen meddelade japanskan på Twitter att hon drar sig ur turneringen efter de senaste dagarnas uppmärksamhet.

Försvaras av tränaren

”Det bästa för turneringen, de andra spelarna och mitt välmående är att dra mig ur så att alla kan fokusera på tennisen som spelas i Paris”, skriver den 23-åriga japanskan i ett längre uttalande.

Hennes tränare Wim Fissette betonade före beskedet att målet med bojkotten var att uppnå en förändring.

I USA är det här ämnet på tapeten just nu, eftersom idrottare vill ha mer frihet när det kommer till att hantera pressen, säger han till det tyska magasinet Der Spiegel.De ska inte hotas med bestraffning omedelbart om de inte känner sig bra för en dag.

Bakgrunden till Osakas besked att bojkotta presskonferenser handlar om ångest kopplat till att tala inför medier och svara på frågor, skriver hon i sitt uttalande.

Problem sedan genombrott

”Sanningen är att jag har haft långa kamper med depression sedan US Open 2018 och haft väldigt svårt att hantera det. Alla som känner mig vet att jag är introvert och alla som har sett mig under turneringar har noterat att jag ofta har hörlurar som hjälper mig att dämpa min sociala ångest”, skriver Osaka, som slog igenom när hon som 20-åring vann i New York för knappt tre år sedan.

Osakas avhopp från turneringen innebär att den 102-rankade rumänskan Ana Bogdan, som skulle ha mött japanskan i den andra omgången, tar sig vidare genom walkover.

Franska mästerskapens officiella Twitter skickade tidigare under måndagen ut en bild i sitt flöde där de berömde spelare som närvarade på de obligatoriska presskonferenserna. Tweeten, som senare togs bort, visade en bild på stjärnor som Rafael Nadal, Kei Nishikori och Cori Gauff med texten ”De förstod uppdraget”.