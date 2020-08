Rafael Nadal har meddelat att han inte kommer delta i US Open. Världsettan Ashleigh Barty har lämnat samma besked – precis som den regerande mästaren mästaren Bianca Andreescu och den tidigare grand slam-vinnaren Simona Halep. Under sommaren har en het debatt blossat upp i tennisvärlden om det verkligen är ansvarsfullt att arrangera US Open på grund av hälsoaspekten.

Nick Kyrgios kommer inte heller spela US Open och har varit väldigt aktiv i debatten kring turneringens existens i år. Australiensaren höll under början av augusti ett brandtal och bad spelarna tänka efter innan de tar ett beslut.

Hellberg: Ställ in US Open

Tennisoraklet Björn Hellberg sa i en tidigare intervju med SVT att han förstår reaktionerna, men tycker samtidigt att tävlingen bör ställas in.

– Det är på grund av två aspekter. Det ena är det viktiga hälsoskälen. Det är konstigt att spela när det råder ett virus. Det andra är att inom tennis finns det ingen konsekvent tänkt. Vissa turneringar spelas och vissa gör det inte. Det hade varit bättre med en och samma ståndpunkt, som till exempel att stryka hela året, säger Hellberg till SportExpressen.

Vad säger du om de som har hoppat av?

– Det måste man respektera. De är inte slavar och har en egen vilja. Det gäller också de som vill spela. Man måste acceptera att det finns olika åsikter kring frågan, säger Björn Hellberg.

Fredrik Rosengren är tränare till ryssen Karen Khachanov, som just nu förbereder sig inför mastersturneringen i New York innan det är dags för årets andra grand slam-turnering, US Open.

Rosengren coachar Khachanov

Rosengren, som har tränat flera världsnamn däribland Magnus Norman och Robin Söderling, tycker att det är helt rätt att turneringen spelas.

– Vi måste börja någon gång, samtidigt är det otroligt mycket säkerhetsåtgärder här som gör att man känner sig säker. Det handlar om eget ansvar, precis som det handlar om hemma. Man ska inte gå på krogen med 500 människor. Här är det extremt mycket säkerhetsåtgärder. Jag kan inte vara på ett säkrare ställe.

Tillsammans med adepten Khachanov, rankad 15 i världen, har Rosengren innan resan till USA åkt runt i Europa och spelat turneringar.

– I Sverige blev jag inte testad någon gång, men ute i Europa blev jag testad hela tiden. Idrottsvärlden är ganska säker, även om man aldrig kan vara helt säker. Det är löjligt att tänka så.

Men även Fredrik Rosengren tänkte efter innan han satte sig på planet ner till Europa, för att sedan ta sig över Atlanten.

– Det är klart... Jag är 60 år liksom. Jag åker inte hit utan att fundera. Det är inte 100 procent säkert. Men det är inte så att det känns jobbigare här än att vara i Stockholm eller Visby, tvärtom måste jag säga eftersom vi blir testade hela tiden.

US Opens huvudtävling börjar måndagen den 31 augusti.

LÄS MER: Här är Zlatans nya superlyxiga vrålåk