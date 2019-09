På förhand handlade det mesta om tennisdrottningen Serena Williams chanser att ta sin 24:e grand slam-titel, och därmed tangera Margaret Courts rekord.

Publiken på Arthur Ashe Stadium i Queens i New York tog emot Williams som en hjälte, och det var ingen tvekan om vem som var publikfavorit under damernas final i US Open under natten mot söndag.

Men det var kanadensiskan som tog kommando över matchen direkt.

– Om någon hade sagt till mig för ett år sedan att jag skulle var här i dag så hade jag svarat ”du är galen”, sa 15-rankade Andreescu inför finalen, men visade inga nerver alls under matchen.

Andreescu hade fem chanser att bryta Williams serve när Williams låg under med 2–4 i första set och koppla ett fast grepp om matchen direkt, men Williams vände tillbaka och höll sig kvar i setet. Den gången.

Sedan tog kanadensiskan resten, och vann första set med 6–3.

Andreescu såg sedan ut att spela hem andra set lätt och gick upp till 5–1, men Williams höll sig kvar med kniven mot strupen.

Arthur Ashe-stadion kokade när Williams bröt Andreescus serve efter en lång bollduell och gick upp till 4–5, och fick kanadensiskan att hålla för öronen.

Williams pressade Andreescu ända till 5–5, men sedan kunde 19-åringen ta tillbaka kontrollen.

”Hon kommer vara nummer ett snart”

Andra setet slutade 7–5 och Andreescu blev därmed Kanadas första grand slam-mästare, i sin första US Open-turnering.

Direkt efter segerbollen föll hon ihop på planen, och klättrade sedan ut i publiken för att krama om sin familj.

Under matchen hyllades 19-åriga Andreescu i amerikanska tv-sändningen:

– Hon kan matcha Serenas kraft, och hon är helt orädd, säger ESPN:s expertkommentator Mary Joe Fernández.

Ett av Williams stora problem var serven.

– Historiens bästa serve fungerar inte i dag, säger Chris Evert i ESPN.

Andreescu fick också beröm från motståndarsidan.

– Jag förväntade mig henne i final, och jag tror att hon kommer att vara nummer ett snart. Inte alltför snart men i framtiden, för hon har allt som krävs för att vara världsetta, sa Williams tränare Patrick Mouratoglou om Andreescu inför matchen.

Det var fjärde gången Serena Williams var i en final i en grand slam-turnering sedan hon kom tillbaka från uppehållet efter att hon fött barn, och fjärde förlusten.