Skräll av dansk talang – Peterson utslagen

Brady, rankad 25:a i världen, var så sent som för några veckor sedan i semifinal i US Open medan Tauson fick ta väg in i Franska mästerskapen via kvalspel.

Clara Tauson visade prov på mer än skicklighet och talang i sin grand slam-debut. Hon hade även starka nerver när det drog ihop sig i skiljesetet och redde ut flera matchbollar emot sig. Danskan är rankad 188:a i världen och ställs i andra omgången mot en annan amerikanska, Danielle Collins.

För svenskan Rebecca Peterson är Franska mästerskapen över redan efter den första omgången. Belgiskan Alison Van Uytvanck vände och vann singelmatchen på bana 14 med 2–1 i set – 2–6, 6–3, 6–1 – på en timma och 44 minuter.

Peterson inledde starkt, men misstagen kom slag i slag i det andra setet samtidigt som belgiskan lyfte sitt spel markant.

Van Uytvanck, 26, tog direkt greppet om skiljesetet när hon bröt Petersons serve och höll sin fram till 3–0. Resten blev en enkel resa fram till seger och en plats i den andra omgången på Roland Garros.

