Sågades av McEnroe – fick ursäkt efter succé

Resan mot Södertäljesonens Joachim Johanssons största framgång i karriären började ett år tidigare på samma plats. Flushing Meadows i New York 2003. Den långe storservaren från Södertälje kvalade in i turneringen, men det blev respass redan i första omgången mot hemmaspelaren Mardy Fish inför storpublik.

– Det blåste väldigt mycket och jag spelade inte fantastiskt. John McEnroe satt och kommenterade matchen. Jag fick höra efteråt att han sågat mig fullständigt genom att säga: ”Hur har han kommit med i tävlingen?”. Han tyckte väl att jag var helt värdelös ut och att det var dålig träning för Mardy Fish.

Ett år därefter hade Johansson klättrat på rankinglistan och var seedad 28. Förhoppningarna från sig själv och omgivningen var höga när ”Pim Pim” anlände till US Open 2004. Tidigare under året hade han vunnit sin första ATP-titel och hade tagit sig till den fjärde omgången i Wimbledon.

Samtidigt hade svensk tennis sin bästa period bakom sig. Stefan Edberg och Mats Wilander hade lagt racketen på hyllan. Nu skulle den nya generationen leverera. ”Pim Pim” hade sällskap av Jonas Björkman, Robin Söderling, Thomas Enqvist och Thomas Johansson i huvudlottningen.

Inledningsvis blev turneringen en besvikelse för svenskarna. Jonas Björkman åkte ut i den första omgången och Joachim Johansson var ensam svensk till den fjärde omgången där Michael Llodra väntade. Svensken hade besegrat fransmannen några veckor tidigare. I US Open blir krossen total.

– Jag servade bra och fick över mina returer. Jag höll i bollen och väntade på mina lägen. Det var en av mina bästa matcher i turneringen.

Joachim ”Pim Pim” Johansson under matchen mot Andy Roddick.

I kvartsfinalen väntade titelförsvaren, världstvåan och servekanonen Andy Roddick. Svensken ställdes mot amerikanen i en kvällsmatch inför 20 000 åskådare på Artur Ashe. Publiken höll givetvis på hemmaspelaren, men svensken chockade åskådarna och vann de två första seten.

– Det var så små marginaler under de första två seten, men därefter började jag känna mig lite trött.

Amerikanen kom tillbaka, vann två raka set och ett avgörande set väntade. Johanssons energi började ta slut, men vet med sig att han brukar vinna jämna bataljer. Efter flera timmar på banan skaffade sig svensken tre matchbollar. Roddick räddade de två första och den tredje blev en riktig nagelbitare.

– Jag var inte nervös, men man påverkas ju av en situation om man är ny i den. Jag hade aldrig varit i ett sådant läge tidigare. Jag hade alltid hört när jag var yngre att jag var lat och att jag chansade när jag blev trött. Det hade jag aldrig brytt mig om innan, men när jag får ett avgörande läge med min forehand kom de tankarna in i mitt huvud. Det började snurra i huvudet efter vad alla har sagt genom åren.

Johansson fick en ramträff och bollen stiger tio meter upp i luften för att sedan landa strax innanför Roddicks baslinje. Amerikanen missade en backhand i samma duell och saken var klar.

– Den var en fantastiskt skön känsla, att gå till semifinal i en grand slam är stort.

Efter att ha slängt i sig en pizza, fått massage och gjort den obligatoriska presskonferensen kom Johansson i säng vid klockan fyra på morgonen.

– Jag var helt uppe i varv och hade sovit sjukt dåligt. På dagen efter var det mycket media och jag tror jag fick tio sidor i någon av kvällstidningarna. Det blev telefonintervjuer och foton på ett tak. Det blev fokus på något annat, vilket jag ångrar i dag.

En sliten Joachim Johansson ställdes mot Lleyton Hewitt i semifinalen. En spelare svensken kände väl eftersom han var tillsammans med australiensarens lillasyster. Konkurrenterna hade firat jul ihop, tränat mycket tillsammans och ställdes nu mot varandra i Södertäljesonens hittills största tennismatch.

Johansson var sliten och Hewitt kunde vinna i tre raka set. Men Johansson hade nått karriärens största framgång och är tillsammans med Björn Borg, Mats Wilander, Stefan Edberg och Jonas Björkman de enda svenskarna som nått en semifinal i US Opens singelturnering.

Under succéturneringen fick han även ta emot en ursäkt av tennisikonen John McEnroe.

– Han kom fram efter kvartsfinalen mot Roddick och berömde mig, och ursäktade sig samtidigt för det han hade sagt ett år tidigare. Det var ganska surrealistiskt, men på ett sätt en skön bekräftelse.

Joachim Johansson under sin comeback i Stockholm Open 2013. Svensken vann sensationellt tre matcher i kvalet i en i huvudlottningen innan det tog stopp mot den dåvarande världsstjärnan Milos Raonic.

Några månader senare uppnådde Johansson sin högsta rakning då han slog sig in bland de tio främsta i världen redan som 23-åring. Sverige hade fått en ny tennisstjärna och en tänkt arvtagare till Edberg, Wilander och Borg.

– Jag hade allt självförtroende. När jag spelade bra, då var det ingen som slog mig. När jag var på väg uppåt såg jag ingen annan utgång än att bli bäst. Jag såg mig själv vinna grand slams.

Men Johanssons karriär förstördes av skador, och trots flera comebackförsök kunde inte storservaren komma tillbaka till samma nivå som han hade under inledningen av 2000-talet.

– Jag har verkligen gett allt. Så klart jag hade velat undvika skada, men jag valde att sluta självmant. Det är inget som stör mig i dag för jag gjorde verkligen allt jag kunde. Alla de som var runtomkring mig såg att jag var noggrannast av alla.

Nu jobbar han som tränare på den klassiska klubben Salk och ser på avstånd på när hans tidigare konkurrenter Roger Federer och Rafael Nadals karriärer går mot sitt slut. Under årets US Open kan Novak Djokovic bli historisk som första herrspelare någonsin att vinna 21 grand slam-titlar.

– Djokovic är klar favorit att vinna US Open. Jag tycker bättre om både Federer och Nadal, sen hade det varit roligt om någon av dem skriver in sig i historieböckerna för gott med en äkta grand slam. Det hade varit häftigt.

Joachim Johansson tillsammans med Andreas Vinciguerra. Två tidigare stjärnor som just nu jobbar som tränare.



Björn Borg

Från: Södertälje.

Ålder: 65.

Meriter US Open: Fyra finaler.

Främsta meriter: Sex segrar Öppna franska i Paris, fem segrar i Wimbledon, en seger i Davis Cup. Världsetta totalt 109 veckor.

Karriären: Borg slog igenom 1972 i Davis Cup som 15-åring. Elva år senare avslutade han karriären som innehöll toppar med fem raka segrar på gräset Wimbledon och sex triumfer i Paris. Men den ”omöjlige Borg” lyckades, trots nio försök, aldrig vinna US Open.



Mats Wilander

Från: Växjö.

Ålder: 57.

Meriter US Open: Seger 1988

Främsta meriter: Tre segrar i Öppna franska i Paris, tre segrar i Australian Open, en seger i US Open, tre segrar i Davis Cup. Världsetta i totalt 20 veckor.

Karriären: Wilander var 17 år när han blev den yngste spelaren någonsin att vinna i Paris. Smålänningen var fenomenal från baslinjen och främst på grus där han vann 20 av sina 33 titlar. Slog Ivan Lendl i US Open-finalen 1988. 6–4 i femte set.

Jonas Björkman

Från: Alvesta.

Ålder: 49 år.

Meriter US Open: Semifinal 1997 i singel. Seger i dubbel 2003 med Todd Woodbridge

Främsta meriter: Vann sex singeltitlar och 54 dubbeltitlar på touren. Två segrar i Davis Cup. Var rankad fyra i världen i november 1997 och etta i dubbel i juli 2001.

Karriären: Björkman var under en lång period världens bäste dubbelspelare. Han vann nio grand slam-titlar i dubbel, tre gånger i Wimbledon och Australian Open, två gånger i Paris och en gång i US Open. vann sex singeltitlar på touren.

Thomas Johansson

Från: Linköping.

Ålder: 46.

Meriter US Open: Kvartsfinal 1998 och 2000.

Främsta meriter: Seger i Australian Open 2002, vann nio titlar på ATP-touren, var rankad sjua i världen 2002.

Karriären: Johansson blev, efter Stefan Edberg 1992, den förste svensken att vinna en grand slam när han 2002 slog till i Australian Open. Han fick sitt stora genombrott 1998 med att nå kvartsfinalen i US Open. Blev knäskadad 2002 och tvingades lägga av sju år senare.

Robin Söderling

Från: Tibro.

Ålder: 37.

Meriter US Open: Kvartsfinal 2009 och 2010.

Främsta meriter: Två finaler i Franska öppna, var rankad fyra i världen 2010, vann tio ATP-titlar.

Karriären: Robin Söderling chockade en hel tennisvärld när han besegrade gruskungen Rafael Nadal i Franska öppna 2009. Slog sig in bland de fyra bästa året därefter. Skulle ta nästa steg i sin karriär när han drabbades av körtelfeber 2011 och var tvungen att lägga ner sin karriär.

Stefan Edberg

Från: Västervik.

Ålder: 55.

Meriter US Open: Seger 1991 och 1992.

Främsta meriter: Vann sex grand slam-titlar. Var rankad som världsetta under totalt 72 veckor. Två OS-brons.

Karriären: Edberg tillhörde världens tio bästa spelare 1985-1994 och vann under de åren bland annat Wimbledon två gånger och Australiska öppna två gånger – utöver de båda titlarna på Flushing Meadows. Avslutade karriären 1996 och valdes in i Hall of Fame 2004. Har efter spelarkarriären varit tränare för Roger Federer.

Magnus Norman

Från: Filipstad.

Ålder: 45.

Meriter US Open: Fjärde omgången 1999 och 2000.

Främsta meriter: Final i Franska öppna 2000, vann tolv ATP-titlar, var rankad som världstvåa 2000.

Karriären: Nådde karriärens höjdpunkt 2000 när han tog sig till final i Franska öppna där han förlorade smärtsamt mot Gustavo Kuerten. Vann Davis Cup 1998 och Swedish Open två gånger. Var tvungen avsluta karriären i förtid på grund av skada. Norman driver nu tennisakademin Good to Great.

Joachim ”Pim Pim” Johansson

Från: Södertälje.

Ålder: 39.

Meriter US Open: Semifinal 2004.

Främsta meriter: Vann tre ATP-titlar. Var rankad nio i världen som bäst.

Karriären: Slog igenom 2004 då han vann sin första titel i Memphis. Gick senare under det året till semifinal i US Open. Fick strax därefter problem med skador. Gjorde flera comeback-försök och besegrade Rafael Nadal i Stockholm Open 2006. Spelade sin sista officiella ATP-match 2013 i den Kungliga hallen där han gjorde stor succé.

