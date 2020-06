Roger Federer missar resten av säsongen

Sedan coronautbrottet i början av året har tennissäsongen pausats och än i dag har ATP inte meddelat något startdatum för när tävlingarna kan börja spelas igen.

Men under onsdagsmorgonen meddelande Roger Federer att han har drabbats av ett bakslag i sin rehabilitering av sitt knä och ställer därmed in allt spel under 2020, men samtidigt skriver 38-åringen att kommer tillbaka.

”Jag planerar att bli 100 procent redo att spela på högsta nivå. Jag kommer att sakna mina fans och touren mycket, men jag hoppas vara tillbaka under inledningen av säsongen 2021”, skriver Federer på Twitter.

Federer kommer därmed att missa både Franska öppna och US Open som är planerade att avgöras under hösten.