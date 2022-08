Regerande mästaren ute redan i första omgången

Redan i första omgången och i raka set tog årets turneringen slut för det 19-åriga stjärnskottet, mot franska Alizé Cornet.

Raducanu brottades en del med besvärliga vindförhållanden.

– Jag hade svårt att anpassa mig. Det är någonting som båda spelarna måste hantera, och hon hanterade det bättre, säger Raducanu vid pressträffen efter matchen.

Hon konstaterade att hon nu kommer att falla i rankingen, men att hon får jobba sig upp igen och åtminstone slipper oket av att vara regerande mästare.

– Jag är så klart besviken och ledsen över att behöva lämna (tävlingen), det här är nog min favoritturnering.

Som en film

Slutsiffrorna skrevs 6–3, 6–3 till den 40-rankade 32-åringen.

Emma Raducanus succé förra året var som skriven för Hollywood efter det att hon kvalat in till tävlingen, blivit publikfavorit och sedan vann hela US Open. Hon är blott den andra kvinnan i turneringens historia som har lyckats vinna efter att ha kvalat in. I uppföljningen skrev hon förvisso också in sig i historieböckerna – men nu som tredje kvinna, och regerande mästare, att slås ut i första omgången.

Raducanu hade dock publikens stöd även i år i Flushing Meadows, New York.

– Jag är ledsen att jag slog henne i kväll, sade Cornet med ett skratt från planen efter matchen, och tillade att hon var väldigt nöjd med sin egna insats.

Osaka utslagen

Även Naomi Osaka är utslagen i första omgången. Japanskan lyckades inte så emot amerikanskan Danielle Collins, som gick vidare efter 7–6, 6–3. Osaka har fyra grand slam-segrar i bagaget, varav två i US Open. Den tidigare världsettan har däremot haft det tufft i år, och är rankad först 44 i världen. Collins å sin sida nådde final i årets Australian Open och är seedad som nummer 19.

Efter matchen förklarade Osaka att hon dragits med ryggproblem som stoppat henne från att träna ordentligt.

– Jag försökte så gott jag kunde. Jag ville spela utan att få ont i ryggen. Jag började serva först för två dagar sedan, säger hon.