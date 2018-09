20-åriga Naomi Osaka vann årets upplaga av US Open – men det mesta av efterspelet har kommit att handla om andraplacerade Serena Williams.

Veteranen hamnade under finalens gång i bråk med huvuddomaren Carlos Ramos – och visade tydligt sitt missnöje efter matchen.

– Du är skyldig mig en ursäkt. Jag har aldrig fuskat i hela mitt liv. Jag har en dotter och jag står upp för vad som är rätt, sa hon.

Reaktionerna på händelsen har vait blandade. Några menar att Serena Williams blev behandlad felaktigt eftersom hon är kvinna, samtidigt som andra menar att Ramos inte gjort något fel.

Rasar efter karikatyr av Serena Williams

En som valde att uppmärksamma bråket var den australiske serietecknaren Mark Knight, som arbetar för tidningen The Herald Sun. De publicerade Knights karikatyrbild av matchen, föreställandes en frustrerad Serena som slår sitt racket i marken.

Bilden har dock väckt upprärda känslor, då många menar att bilden är tecknad på ett både sexistiskt och rasistiskt sätt.

– Det här är vad Australien gör bäst. De har alltid gjort så här mot personer som inte är vita, och i synnerhet mot mörkhyade kvinnor som är framgångsrika. Bilden är vidrig, och faktumet att den publicerades säger en hel del om det medialandskap som finns här i Australien, säger skådespelerskan Shareena Clanton till New York Times.

Även J.K. Rowling, främst känd för att ha skrivit Harry Potter-serien, rasar mot Knights teckning.

”Bra jobbat med att reducera en av historiens främsta idrottare till en rasistisk och sexistisk generalisering, och en andra fantastisk idrottare till en ansiktslös rekvisita”, skriver hon i ett inlägg på Twitter.

Mark Knight: ”Världen har blivit galen”

Mark Knight menar dock att kritiken mot karikatyren av Serena Williams är obefogad.

– Jag ritade den här bilden under söndagskvällen efter att ha sett finalen i US Open, och efter att ha sett världens bästa tennisspelare få ett utbrott som jag tyckte var intressant, säger han till The Herald Sun och fortsätter:

– Teckningen handlar om Serenas dåliga uppförande under finalen, inte hennes hudfärg. Världen har blivit galen.