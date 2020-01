Naomi Osaka, Serena Williams, Caroline Wozniacki och Roger Federer kastades in i elden direkt under Australian Opens första timmar under natten mot måndagen.

Samtliga gick vidare utan setförlust.

– Det var helt klart skönt att vinna i dag. Det var lite svårt att kontrollera nerverna men jag är glad att jag kunde hantera det, säger regerande dammästaren tillika världsfyran Naomi Osaka.

Serena Williams fick Meghan-fråga

Världsfemman Serena Williams, som jagar sin 24:e grand slam-titel, tappade bara tre game mot ryskan Anastasia Potapova. Vidare till andra omgången efter 6-0 och 6-3.

En lugn och skön resa med andra ord?

Nja, på presskonferensen överrumplades den amerikanska superstjärnan redan av den första frågan. För den handlade inte alls om tennis.

Fråga: Din goda vän Meghan Markle, som har varit på plats under dina två senaste grand slam-vinster, och Harry har gjort något som många tycker är extraordinärt och något historiskt. Hur känner du kring det? Har du pratat med henne?

Serena Williams: Ja. Jag har absolut inga kommentarer om någonting som har med det att göra.

Men hon var imponerad av reportern.

– Bra försök. Du gjorde det, gjorde det bra.

Johanna Larsson chanslös mot Badosa

Det var tidigare i januari som det omvälvande beskedet kom från prinsparet Harry och Meghan i det brittiska kungahuset. De drar sig tillbaka från de kungliga plikterna.

– Jag vet att jag inte alltid har gjort rätt, men nu hade jag inget annat val, säger Prins Harry i en första kommentar.

En svensk var i farten under Australian Open-natten i Melbourne.

Men det gick inget vidare för Johanna Larsson som var totalt chanslös och bara lyckads knipa ett game mot Paula Badosa.