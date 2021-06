”Otroligt modigt av henne att berätta”

Den japanska världstvåan meddelade inför grand slam-turneringen i Paris att hon inte tänkte delta på presskonferenserna efter sina matcher. Osaka hävdade att mötena med medier påverkar hennes mentala hälsa negativt.

Osaka har bötfällts samt riskerat att diskvalificeras både från Franska mästerskapen och kommande grand slam-turneringar. På måndagskvällen, dagen efter premiärsegern mot rumänskan Patricia Maria Tig, meddelade Osaka på Twitter att hon drar sig ur Franska mästerskapen efter de senaste dagarnas uppmärksamhet.

”Det bästa för turneringen, de andra spelarna och mitt välmående är att dra mig ur så att alla kan fokusera på tennisen som spelas i Paris”, skriver den 23-åriga japanskan i ett längre uttalande.

”Otroligt modigt”

I samband med starten av Osakas mediebojkott kritiserades hon av flera världsstjärnor inom tennisen – bland andra Novak Djokovic och Ashleigh Barty.

Men efter beskedet om att hon drar sig ur turneringen har hon fått stöd från flera håll.

”Det är otroligt modigt att Naomi Osaka har berättat att hon brottas med depression. Nu är det viktigaste att hon får den tid och det utrymme hon behöver”, skriver legendaren Billie Jean King på sociala medier.

Amerikanska tennisstjärnor som systrarna Serena och Venus Williams, Coco Gauff och Sloane Stephens har också uttryckt sitt stöd.

”Jag är så stolt över dig. Ta hand om dig och så ser vi dig vinna på banan snart igen”, skriver Venus Williams på Twitter.

Även profiler i andra sporter som golfaren Michelle Wie, sprintlegendaren Usain Bolt och basketstjärnan Stephen Curry har kommit med uppmuntrande ord.

”Du ska inte behöva ta ett sådant här beslut, men det är så jäkla imponerande att gå den här vägen när de med makten inte skyddar sina egna. Stor respekt”, skriver Curry.

Problem sedan genombrott

Bakgrunden till Osakas besked att bojkotta presskonferenser handlar om ångest kopplat till att tala inför medier och svara på frågor, skriver hon i sitt uttalande.

”Sanningen är att jag har haft långa kamper med depression sedan US Open 2018 och haft väldigt svårt att hantera det. Alla som känner mig vet att jag är introvert och alla som har sett mig under turneringar har noterat att jag ofta har hörlurar som hjälper mig att dämpa min sociala ångest”, skriver Osaka, som slog igenom när hon som 20-åring vann i New York för knappt tre år sedan.