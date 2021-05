17-årige Leo Borg är en av Sveriges största tennistalanger. I början av året vann han en stor internationell tennisturnering och har sedan dess rusat fram på juniorrakningen.

Under tisdagen tog Borg nästa steg i sin karriär. I futureturneringen i Antalya, Turkiet, vann han den första omgången mot 604-rankade Fermin Tenti, vilket betyder att 17-åringens första ATP-poäng är i hamn. Segersiffrorna skrevs till 7-6, 6-0 efter att svensken vunnit de viktiga poängen i det första setet.

Borg har under tidigare försök förlorat under den första omgången, men senare under veckan kommer 17-åringen, som blir myndig i helgen, spela den andra omgången i en internationell seniorturnering. Där väntar antingen kazaken Tomofey Skatov (rankad 442) eller en kvalspelare.

Vill gå sin egen väg

Leo Borg har tidigare under året berättat att han inte vill jämföras med sin pappa och tennislegendaren Björn Borg. 17-åringen vill i stället gå sin egen väg.

– Jag har en tvåhandsbackhand som min pappa men jag vill hitta min egen stil. Det har aldrig hänt att jag har sökt på honom på Youtube. Jag försöker distansera mig från det. Det har gått som bäst för mig när jag inte tänker på jämförelserna som folk kan göra och jag vill bara gå min egen väg, har Borg sagt enligt canaltenis.com.

