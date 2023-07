En av tennisens Grand Slams är i full gång. Just nu handlar det om Wimbledon. Regerande mästare är Novak Djokovic. Han har nu tagit sig förbi åttondelsfinalen genom att besegra polske Hubert Hurkacz. Matchen påbörjades redan under söndagen, men fick pausas över natten och återupptas under måndagen.

Men trots att världstvåan nu ska spela kvartsfinal är han inte helt nöjd. Han menar att osäkerheten kring när matcherna ska spelas påverkar hans förberedelser negativt.

”Det skulle göra skillnad”

Han tycker att matcherna borde tidigareläggas, för att alla ska hinnas med.

– Jag tror att det skulle göra skillnad. Tidsbegränsningen är nog svår att göra något åt, det förstår jag, säger Novak Djokovic till brittiska The Guardian.

– När klockan är mer än åtta vet du att chansen är stor att du inte kommer att hinna spela färdigt din match, lägger han till.

Väntade i sju timmar

I Wimbledon är det nämligen så att efter klockan elva, lokal tid, spelas inga matcher. De spelas i stället färdigt under nästkommande dag.

Djokovics match mot Hurkacz var planerad att dra i gång redan vid 13.40. Men det dröjde till klockan 21 innan den kunde starta.

– Jag värmde upp vid 13-tiden, något sånt. Ska man stanna i huset intill, eller ska du stanna kvar? I går beslutade jag mig för att stanna. Jag var kvar i sju timmar och väntade på att min match skulle skulle starta. Det är länge, konstaterar serben.

”Har alltid startat tidig eftermiddag”

Man hans tankar verkar inte få önskad effekt på arrangemanget. Sally Bolton är vd för All England Club som arrangerar Wimbledon.

– Varje år ser vi över allting, och tar in feedback från våra gäster, spelare och ägare.

Hon fortsätter.

– Historiskt sett har vi alltid startat spelet på våra publikbanor tidig eftermiddag. Det är för att vi ska säkerställa att folk hinner ta sig dit, så att läktaren är full när spelarna kommer. Det är fortfarande vår avsikt, säger hon.

