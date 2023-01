Novak Djokovic är framme vid kvartsfinal i Australian Open efter att ha besegrat Alex de Minaur i tre raka set. Flera av de stora giganterna är redan ute ur turneringen och nu ser förutsättningarna goda ut för serben att gå hela vägen.

Om han lyckas hålla sig på banan trots sina skadeproblem det vill säga. En av de stora snackisarna under Australian Open har nämligen varit hans lårskada som fått honom att linda in sitt vänstra ben och ta medicinska timeouter under flera av matcherna.

Men vissa ifrågasätter att han verkligen är skadad.

Det får 35-åringen att ryta ifrån ordentligt, rapporterar serbiska medier enligt Independent.

– Jag lämnar tvivlandet till dessa människor, låt dem tvivla.

Novak Djokovic: ”Alla andra är offer”

– Det är bara mina skador som ifrågasätts. När andra spelare är skadade är de offer, men när det är jag så fejkar jag. Det är väldigt intressant. Jag känner inte att jag behöver bevisa något för någon, säger Djokovic.

Tennisstjärnan, just nu rankad femma i världen, säger vidare att han överväger att dela med sig av bilderna från röntgen på sociala medier för att motbevisa anklagelserna.

– Jag är inte intresserad vid det här laget av vad folk tycker och tänker. Det är kul, det är intressant att se hur narrativet runt mig fortsätter, ett narrativ som skiljer sig mot andra spelare som har gått igenom liknande saker.

Novak Djokovic ställs mot ryske Andrej Rublev i kvartsfinalen på onsdagen.

