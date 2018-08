Mauresmo om påhoppen: ”Inte ångrat att jag kom ut”

När fransmannen Yannick Noah besegrade Mats Wilander i finalen av Franska öppna 1983 bestämde sig en fyraårig flicka från Parisförorten Saint-Germain-en-Laye för att bli tennisproffs.

Något hon också blev.

Under junioråren tog Amelie Mauresmo hem såväl Franska öppna som Wimbledon. Vägen pekade spikrakt uppåt och Mauresmo besegrade redan som tonåring stjärnor som Lindsay Davenport och Jana Novotna.

1999 chockade Mauresmo en hel tennisvärld när hon som oseedad 19-åring tog sig till final i Australiska öppna. På vägen dit besegrade hon dåvarande världsettan Lindsay Davenport i semifinalen och i finalen väntade skandalomsusade Martina Hingis, där Hingis vann finalen i två raka set.

Framgångarna på tennisbanan imponerade, och irriterade.

Det tog inte lång tid innan det började skvallras om annat än Amelie Mauresmos sportsliga prestationer.

Fransyskan tvingades utstå spekulationer kring sin sexuella läggning, vilket fick henne att avslöja under en presskonferens att hon var homosexuell.

”Trodde att jag mötte en man”

Bakom hennes rygg menade konkurrenterna att den muskulösa och vältränade Mauresmo var manlig.

– Jag trodde jag mötte en man, sade Davenport efter semifinalförlusten. Ett citat hon senare backade från och anklagade pressen för att ha ryckt citatet ur sitt sammanhang.

– Hon reser runt med sin flickvän. Hon är hälften man, sade Martina Hingis, som även hon anklagade presskåren för att ha felciterat henne.

I efterhand har Amelie Mauresmo menat att det påverkade henne mycket. Hon satte enorm press på sig själv och hade svårigheter att hantera situationen.

– Det var tufft. Jag har aldrig ångrat att jag kom ut, men jag ångrar hur jag gjorde det. Det var för brutalt. Jag hade kunnat göra det mycket enklare för mig. Men att inse att jag var homosexuell var ingen stor grej för mig, men jag insåg inte vilken otrolig historia det skulle bli.

Hon hade också svårt att förlåta Martina Hingis för hennes kommentar.

– Hon kanske sa det för att riva ner skratt utan att tänka sig för. Men dagen efter ville hon inte riktigt kännas vid att hon kallat mig för man. Det var dumt av henne.

De efterföljande säsongerna präglades av stora skadebekymmer, men Amelie Mauresmo fortsatte ändå vinna titlar på WTA-touren.

Trots att hon under perioden befäste sin position som en av de fem bästa damtennisspelarna lyckades hon inte nå en enda Grand slam-final. Alltsomoftast fick hon se sig besegrad i semifinalerna, med OS-finalförlusten mot belgiskan Justin Henin-Hardenne som ett sällsynt finalgästspel. I hemmaturneringen Franska öppna lyckades hon aldrig ta sig förbi kvartsfinalen (2003 och 2004), trots att hon under det sistnämnda året rankades som världsetta under hösten.

Satte enorm press på sig själv

Detta förklarades med att Mauresmo satt skyhög press på sig själv. Hon tänkte alldeles för mycket och hennes rika känsloliv satte stopp för högoktaniga prestationer på banan.

– Det har, mer än någonting annat, varit en kamp mot henne själv, har den franska journalisten Alain Deflassieux, som följt och lärt känna Mauresmos karriär sedan tonåren, sagt.

Mauresmo blev rädd för att förlora. Minst lika rädd var hon för att vinna. Varje slag överanalyserades.

De starka rektionerna efter att hon kommit ut som homosexuell beskriver hon själv som en av anledningarna.

– Under något år eller två spelade jag inte alls bra på grund av allt som hände utanför banan. Jag var tillfreds med mitt liv men jag hade svårt att handskas med de hatiska kommentarerna från vanligt folk och i medierna. Den homofobiska reaktionen, jag förstod den inte och jag var inte riktigt redo för den. Det fanns definitivt en tid då jag dömdes för annat än mitt tennisspelande, berättade Mauresmo.

Trots det hyllas hon som en av de största damtennisspelarna genom tiderna.

– Vi behöver karaktärer som henne. Vi bryr oss om henne eftersom att det känns som att vi känner Amelie, har den brittiska tennisikonen och BBC-kommentatorn Andrew Castle sagt.

Tränare efter karriären

2006, sju år efter det stora genombrottet med finalen i Australiska öppna, skulle förbannelsen brytas. Hon sopade hem så väl Australiska öppna som Wimbledon genom finalvinster mot sin OS-nemesis Justin Henin-Hardenne.

Några fler Grand slam-titlar blev det inte innan hon 30 år gammal valde att avsluta sin professionella tenniskarriär 2009.

Men kärleken till tennisen har inte försvunnit. Efter den aktiva karriären har hon tränat några av tennisens stora namn, däribland Victoria Azarenka, Marion Bartoli och Andy Murray.

Och blivit mamma till sonen Aaron, 3 år och dottern Ayla, ett år.

Källor: Independent, The Guardian, Channel Seven Television, Telegraph, L’Equipe