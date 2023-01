Förra året lämnade Novak Djokovic Australien – utan att spela en match. Serben blev deporterad efter att inte varit vaccinerad mot covid-19.

Nu är han tillbaka och har visat strålande form under inledningen av året.

Därför är Djokovic storfavorit att vinna Australian Open och därmed tangera Rafael Nadals rekord på 22 vunna grand slam-titlar.

– Jag tycker att Djokovic är en rätt stor favorit. Men det finns många spelare som tror att de har chans att slå honom. Han och Nadal är lite äldre nu. De spelar lite långsammare än de yngre killarna. Det har inget att göra med deras ålder, men spelet blir snabbare och snabbare för varje generation. Om de slår in allt, så kan de slå de bästa, säger Mats Wilander, tidigare Australien Open-mästare, till Expressen.

Han fortsätter:

– Men att slå Djokovic i fem set är väldigt svårt. Nadal vet man inte riktigt hur han klarar sig efter fem-sex matcher efter de skadorna han haft. Men Djokovic är favorit. Jag skulle bli överraskad om han inte vinner.

Den tidigare svenske storspelaren har under många år varit ett givet inslag när Eurosport axlar grand slam-sändningarna. Det var även Boris Becker som jobbade tillsammans med svensken under många år. Men under den senaste tiden har tysken saknats i tv-rutan.

Anledningen?

Becker har suttit fängslad i London efter att ha dömts för ekobrott.

Wilanders stöd till Boris Becker

– Jag har inte haft någon kontakt med honom under tiden han har suttit i fängelse. Jag har träffat honom på varenda grand slam-turnering under de senaste tio åren då han jobbade för Eurosport. Vi har suttit på samma kontor och kollat de bästa matcherna.

– Det är fantastiskt roligt att han är frisläppt. Förhoppningsvis har han lärt sig något av det som hände. Jag hoppas att han reder upp sina affärer på ett bättre sätt än vad han gjorde innan han hamnade i fängelse.

Ett tufft öde ändå, att hamna i fängelse?

– Det är tufft. Det är antagligen hur tufft som helst. Men det har mycket med ens egen inställning att göra. Har du rätt inställning kanske det är bra i längden, det vet man inte. Det kan nästan vara positivt på ett sätt, men samtidigt, de mardrömmarna han har nu efter suttit inne i fängelse har man svårt att sätta sig in i faktiskt.

– Det är dock jävligt roligt att han är tillbaka i tennisen. Han kunskap behövs. Vi behöver lära oss av honom.

Ikonens hyllning till Wilander

En annan tennisspelare som har haft det tufft i livet efter karriären är Robin Söderling som avslutade sin karriär efter att ha haft problem med psykisk ohälsa.

Wilander var Söderlings Davis Cup-kapten under flera år och har börjat läsa ex-stjärnans självbiografi ”Sluten” som släpptes under slutet av förra året.

– Det är oerhört tråkigt hur Robins karriär slutade. Men han gör helt rätt i att försöka förklara vad som hände. Många av oss blev jävligt besvikna när han slutade spela, för att han var så bra. Han var en av få spelare som kunde utmana Federer, Nadal och Djokovic.

– Men Robins berättelser påvisar att det inte är så enkelt att vara professionell tennisspelare. Det är ingen dans på rosor. Därför är det jäkligt starkt av honom att berätta, och en bra bok för alla idrottare att läsa.

Mats Wilander hyllar Jenni Söderling, som var ett stort stöd till tennisstjärnan under den mörka perioden.

– Robin förklarade att det var hans fru som varit helgonet i hela situationen. Det är oerhört viktigt att ta vara på folk som bryr sig om en. Det handlar till slut om människor.

Australian Open sänds på Eurosport mellan 11-29 februari.