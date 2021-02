”Många som tyckte att jag tog i för hårt”

Australian Open spelas under detta år under speciella förhållanden. Många spelare har tvingats sitta inlåsta i karantän under de första veckorna, medan vissa spelare har haft ett begränsat antal timmar på träningsbanorna.

För den sjufaldige grand slamsingel-vinnaren Mats Wilander blir årets tävling också annorlunda.

Tennislegendaren kommer att sitta i en studio i London och kommentera Australian Open för Eurosport som sänder hela tävlingen.

– Det är klart att det hade varit roligare att vara på plats, det går ju inte komma ifrån. Men vi får vara glada över att tävlingen spelas överhuvudtaget, säger Wilander.

Att spelarnas förberedelser ser annorlunda ut tror inte Wilander kommer ha en särskilt stor påverkan på tävlingen som börjar den 8 februari.

”Ymer-bröderna har bra chanser”

– Jag tror den stora skillnaden är det mentala i slutändan. Spelarna har haft olika förberedelser, och vissa har haft bättre träningsmöjligheter än andra inför tävlingen. Men vi får se hur mycket det kommer att påverka.

För den första gången spelar bröderna Elias och Mikael Ymer huvudturneringen i en grand slam-turnering tillsammans. Storebror Elias har lyckats kvalificera sig för tävlingen en tredje gång och får nu sällskap av Mikael som tar sig in i tävlingen på sin rankning.

– Jag tror att de har bra chanser. Det finns möjligheter för de lite sämre rankade spelarna att överraska och slå de bästa. Dock finns det ingen som vet hur de kommer påverkas av att sitta i karantän. Är de så glada över att de kan spela tennis igen, så de kan slappna av och ha roligt. Eller kanske man är lite halvknäckt för att man har suttit i ett rum i två veckor. Jag tror det inte finns någon som vet hur de kommer reagera när spelarna kommer ut ur isoleringen.

Svensk tennis kan skryta med en fantastisk historik i tävlingen. Precis som Stefan Edberg och Thomas Johansson har Mats Wilander vunnit tävlingen. Nu är de glansdagarna för svensk tennis förbi och Wilander tycker det läggs för mycket press på spelaren som förväntas skapa en ny tennisboom i Sverige, Mikael Ymer.

Kritiserade Murrays wild card

– Jag tror vi har gått runt och hoppats för mycket, för tidigt. Det tar mycket längre tid att utvecklas i dagens tennis än vad det gjorde under vår tid. Jag tycker han har utvecklats åt rätt håll. Det är svårt att säga vad de kommer att avsluta sin karriär. Men de (bröderna-Ymer) kommer att spela sin bästa tennis här under de närmsta åren.

Mats Wilander fick mycket uppmärksamhet för ett uttalande han gjorde under Franska mästerskapen tidigare i våras. Den tidigare världsettan, och skadedrabbade, Andy Murray hade fått ett wild card till tävlingen men föll i tre snabba set mot Stan Wawrinka. Efter matchen kritiserade Wilander turneringens val att ge Murray en friplats i turneringen och ifrågasatte skottens satsning på tennisen.

– Jag skulle älska att få höra honom förklara varför han är där ute och ger en falsk känsla av hopp om att han ska komma tillbaka någon dag. Jag fortsätter bli lite besviken, är det hans rätt att vara där ute och hålla på så?, sa Wilander i Eurosport i slutet av september.

Nu förklarar Wilander kommentaren som blev uppmärksammad världen över.

– För det första sa jag inte att han skulle fundera på att lägga av. Det var lite annorlunda att se Andy Murray spela tennis utan att vara känslomässigt involverad i en match mot en trefaldig grand slam-segrare (Stan Wawrinka) på centercourten i Franska öppna. Jag har gått i samma steg som honom när jag försökte ta mig tillbaka, säger han och utvecklar sitt resonemang:

– Visst, man kan försöka ett år. Men för hans eget bästa, kanske det är bäst att inte ta ett wild card i en grand slam, utan i stället spela lite challengers och vinna lite matcher och få lite självförtroende. Man vågar liksom inte. Jag vet att det var många som tycker att jag tog i för hårt och jag har fått många synpunkter efter det jag sa, men jag älskar Andy Murray. Han kan vara helt tokig på banan vilket jag gillar.

Wilander sågades hårt av Kyrgios

Efter Mats Wilanders uttalande i Eurosport reagerade Nick Kyrgios kraftfullt på Twitter.

”Jag läste nyss vad Wilander sa om Murray. Håll käften bara Mats. Ingen bryr sig. Muzz (Murray), oavsett hur länge till du spelar kommer vi att uppskatta din tennis. Jag har heller aldrig sett en poäng av Mats Wilander.”

Den svenska tennislegendaren reagerar nu på Kyrgios kritik.

– Jag tror att vissa ser på tennisen som en underhållning. Det tror jag Kyrgios gör. Jag ser tennis som en ”karaktärsbyggnad”, där du bygger och lär dig hur du uppför sig. Man har regler att följa. Arhur Ashe, Billie Jean King har förändrat situationen, både politiskt och för mänskliga rättigheter. Där har tennisen gjort sitt bästa, att få fram människor som gör skillnad i världen. Därför tycker jag man ska bry sig när man spelar tennis. Men jag älskar Nick Kyrgios också, när han bryr sig.

Mats Wilander är en av Sveriges största idrottare genom tiderna. Med sina sju grand slam-titar i singel tog han plats i många svenskars hjärtan under 80-talet. På Idrottsgalan belönades han därför med det svenska hederspriset, som tidigare har utdelats till bland andra Ingemar Stenmark och Peter Forsberg.

– Helt otroligt. En riktigt stor ära. Varför jag får det kan man fråga sig, men det känns som man får det för det man gjorde för tennisen när man var som bäst. Men det känns också som jag har fått priset eftersom jag har varit involverad i tennisen långt efter min proffskarriär.