”Många hatar tennis – de vill spy på den”

Sveriges Davis Cup-lag har gjort en imponerande resa under Johan Hedsberg med sju segrar på åtta matcher.

Men med ett sista hinder kvar – Chile i Kungliga Tennishallen i mars 2020 – för att nå Davis Cup Finals så lämnade DC-kaptenen plötsligt för en månad sedan.

Nu står det klart att Robin Söderling, 35, ersätter honom.

– Jag var i England när Christer (Sjöö, förbundets generalsekreterare) ringde. Jag såg att Johan hade lämnat och anade att han kanske skulle fråga om jag var intresserad. Jag svarade ”ja” på nästan en sekund, säger han.

Söderling har skrivit på ett kontrakt över två år med förbundet.

– Men både jag och förbundet ser det här som ett långsiktigt projekt. Då gäller det för mig att ha koll på våra bästa 15-16-åringar som i framtiden skulle kunna slå sig in i DC-laget. Jag ska ta hand om våra bästa spelare men även följa och stötta de här unga killarna som är på väg upp. Min första uppgift blir att sätta mig in i de spelarna. Jag har superkoll på Micke och Elias (Ymer) men just nu har jag för dålig koll på spelarna där bakom, säger han.

Söderling spelade sin sista match på ATP-touren 2011 då han tvingades lägga av på grund av körtelfeber. Under 2014-2015 arbetade han som turneringschef för Stockholm Open. Sommaren 2017 blev han tränare för Elias Ymer, men samarbetet varade endast till 2018.

– Tyvärr blev det bara ett år. Det var inte optimalt i min situation – det kräver nästan 30 veckors resande om året. Jag pratade en del med Fidde Rosengren som älskar det livet men det han kanske kände var att han inte hann träffa sina barn. Det är det enda jag känner att jag inte vill offra. Därför var det här uppdraget mycket enklare att tacka ja till.

Vi känner dig som spelare – hur är du som ledare?

– Generellt försöker jag att visa vad jag tror det är som krävs för att lyckas. Jag har svårt att stå och skrika och peka med hela handen, för om man ska komma någonstans måste det drivet komma från individen själv. Man kan pusha men om drivet inte finns hos individen själv så blir det svårt. Där har jag mycket erfarenhet och vet att det är en jäkla uppoffring som krävs. Det borde jag kunna bidra med.

Som tennisspelare på elitnivå handlar det om att vara i en bubbla och fokusera på sig själv dygnet runt. Som ledare är nästan en motsats – att ge väldigt mycket. Hur ser du på det?

– Där känner jag att jag har utvecklats och fått många nya perspektiv på saker och ting. Ibland tänker jag: ”fan, att man inte visste det här för tio-femton år sen, som man vet i dag”.

Som vadå?

– Till exempel det du nämnde att vara i bubblan. Man måste vara i den bubblan för att lyckas men det är jäkligt viktigt att ha en på- och av-knapp. Det är otroligt påfrestande att vara i den bubblan varje dag året om. Visst, man kan ligga på soffan och vila fysiskt men samtidigt så ligger man och tänker på nästa match. Nästan alla beslut du tar i hela livet baseras på hur bra det är för min tennis. ”Ska jag äta det här äpplet nu?” eller ”Kan jag gå på bio? Nej, då hinner jag inte sova nio timmar”. Så var det för mig. Det är jäkligt påfrestande i längden.

– Om jag hade gjort om min karriär så skulle jag haft någonting vid sidan om. Kanske pluggat någonting, på styrfart, bara för att hitta något får bort de där tankarna. För det är först då man verkligen vilar.

Det du beskriver låter som mental utbrändhet. Var det egentligen orsaken till att din karriär tog slut?

– Det har jag funderat mycket på. Jag låg på gränsen och var väldigt nertränad av träning, resor och den mentala stressen. Den sista tiden fick jag väldigt mycket infektioner. Mitt immunförsvar var inte bra. Sen kom körtelfebern. Varför fick jag det och så kraftigt? Jag tror att det var bägaren som rann över. Jag mådde dåligt under lång tid.

Även efter karriären?

– Ja, men så småningom mådde jag bra i det vanliga livet. Men jag kunde inte påfresta kroppen. Även om jag inte hade symtomen av körtelfebern så var jag helt slut. Jag kunde inte gå upp för en trappa. Det gick väldigt fort från att vara vältränad till att hamna i den situationen. Så fort jag började träna och påfresta kroppen så gick det inte.

Du tror att det här hänger ihop med att det tog slut?

– Det är jag helt övertygad om. Det var därför jag aldrig kunde komma tillbaka i alla fall. Man säger att utbrändhet är en mental sak och det andra – körtelfebern – är fysisk. Man kan inte dela upp det så.

Fakta: Robin Söderling Född: 14 augusti 1984 i Tibro. Bor: Stockholm. Blev proffs: 2001. Bästa singelrankning: Fyra. Titlar: Båstad, Marseille, Rotterdam, Brisbane 2011. Paris, Rotterdam 2010. Båstad 2009. Lyon 2008. Milano 2005. Lyon 2004. Inspelade pengar: Cirka 10,5 miljoner dollar, motsvarande ungefär 98 miljoner kronor i dagens valuta.

Söderlings vittnesmål är relevant i ett större perspektiv. Under flera år har toppspelarna förespråkat en kortare säsong för att minska skaderisken och utbrändheten. Antalet återbud till Masters-turneringar på grund av skador och utbrändhet ökar. Men ATP, som lägger schemat, har inte agerat.

Är systemet hållbart som det är i dag?

– Alltså, på ett sätt, eftersom det kommer nya spelare. Men överlag så hade kortare säsonger inneburit mindre skador på toppspelarna. Dessutom hade kvalitén på tennisen blivit högre. Jag har pratat med många som precis har slutat som hatar tennis under den sista tiden. De vill spy på den. Det är så sjukt för innerst inne så älskar man sporten. Jag älskade tennis när jag var liten. Men till slut så går man bara på automatik.

Då är väl något fundamentalt fel?

– Det är väldigt synd. Idealt sett så borde det vara en kortare säsong. Det vore mer hållbart. Toppspelarna har en fördel av att de är så bra så att de kan välja de stora tävlingarna och förlänga sina karriärer. Men du har inte samma möjlighet när du är lite sämre rankad. Man måste ta flera turneringar här och där för man vet aldrig riktig när lyftet kommer. Toppspelarna vet att om de är skadefria och fokuserade mentalt så vet de att de kommer prestera bra. Där har de en fördel, som de visserligen har förtjänat genom sina prestationer.

– Man borde korta ner säsongen. Det kan inte finnas tre-fyra 250-turneringar varje vecka. Det är fantastiskt bra för de här spelarna som ligger 60-70 men om man skulle korta ner säsongen skulle toppspelarna kosta på sig att spela några mindre turneringar också.

I mars debuterar Söderling som Davis Cup-kapten när Chile väntar i Kungliga Tennishallen. Rankingmässigt kommer gästerna med Cristian Garín (33:a) och Nicolas Jarry (77:a) i världen men Söderling ser möjligheterna.

– Det hade kunnat bli både en lättare och tuffare lottning. Det är fördel att spela hemma och på hardcourt. Jarry har inte vunnit en match sedan han vann i Båstad i somras (nio raka förluster därefter) och Garín har också haft det kämpigt. På pappret är det en 50/50-match. Det gäller att Micke och Elias är hela och i form. Annars blir det tufft.

Johan Hedsberg lämnar med väldigt bra facit. Känner du press att lyckas?

– Inte på grund av att det har gått så bra under hans ledning. Men det är klart att jag känner press – annars hade jag inte brytt mig tillräckligt. Jag vill att spelarna ska prestera. Samtidigt ser jag det som att de har bra flyt i laget. Om de hade haft 1-7 i matcher i stället för 7-1 så hade de känt att de inte kan vinna i DC.