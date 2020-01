Larssons och Ymers matcher skjuts upp

Larsson ställs i första kvalomgången mot polskan Urszula Radwanska. Ymer möter Emilio Gomez från Ecuador.

Några kvalmatcher hann spelas klart under förmiddagen, lokal tid, innan spelet bröts på grund av den dåliga luftkvalitén.

Senare rensade ett ösregn med stormbyar luften, men då kunde man inte spela på grund av regnet.

Det är röken från de omfattande skogsbränderna i Australien som gjort luftkvalitén i Melbourne väldigt dålig. Även under tisdagen ställdes kval och träning in under förmiddagen. När spelet återupptogs klagade flera spelare på röken.

En spelare, slovenskan Dalila Jakupovic, fick hjälpas av banan efter att ha tvingats ge upp sin match mot Stefanie Vogele, Schweiz. Kanadensiskan Eugenie Bouchard tog en medicinsk timeout i sin kvalmatch mot You Xiaodi och sade att hon hade ont i bröstet. Hon kunde dock återvända och vinna matchen.

Huvudturneringen inleds på måndag.

