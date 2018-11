Tennisstjärnan Serena Williams hamnar ofta i centrum och det uppstår ofta debatter kring vad som händer runt henne.

Senast det hettade till var när hon efter förlusten mot Naomi Osaka i US Open hamnade i bråk med domaren Carlos Ramos.

Nu är världsstjärnan inblandad i ny debatt efter att hon blivit utsedd till Woman of the Year 2018 av tidningen GQ – och nu väcks kritik.

”Jag vill veta varför...”

GQ lyfter fram personer som stuckit ut under 2018 och valde då tre män bestående av Henry Golding, Jonah Hill och Michael B. Jordan.

Men en kvinna skulle även väljas in och i år blev det Serena Williams med motiveringen att hon efter alla år är en ikon för sin sport.

Men i samband med publiceringen så fick hon en speciell detalj på sitt omslag.

Det då designern Virgil Abloh handskrev ordet ”Woman” med citationstecken när Serena Williams titulerades just Woman of the Year.

Nu väcker just citationstecknena ilska på sociala medier:

”Jag vill veta varför ”woman” är inom citationstecken”, skriver en användare på Twitter.

Tidningen svarar

Förklaringen kom senare av GQs Mick Rouse som svarade på arga kommentarer.

Han svarade att Virgil Abloh som tagit fram omslaget använder sig av dessa tecken i sina konstuttryck.

Något som Abloh gjort även vid tidigare samarbeten med Serena Williams.