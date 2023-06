Sverigeettan Mikael Ymer nobbar hemmaturneringen i Båstad för det andra året i följd.

”Vi gav honom ett ekonomiskt erbjudande att spela, som han tyvärr tackade nej till”, skrev tävlingsdirektören Magnus Norman i ett sms till Expressen tidigare i veckan.

Mikael Ymer förklarade sitt val i en kommentar till Tennisportalen under midsommarafton.

– Det stämmer att Båstad erbjöd mig extremt mycket pengar i år. Jag blev chockad när jag såg checken men min röst och integritet är inte till salu. Christer Hult och hans team kan stoppa upp deras pengar i stjärten. Gud är störst, sa han till webbtidningen.

Citatet får den tidigare världssexan Kent Carlsson, med nio ATP-titlar i bagaget, att reagera.

– Det är bara patetiskt. Ta bort honom från Davis Cup och hela skiten, han har inget i ett svenskt landslag att göra. Det är en riktig snorunge. Det hör inte till svensk tennis att hålla på med sådan där skit. Det är under all kritik.

Kent Carlsson rasar mot Mikael Ymer

Nordea Opens vd Christer Hult tyckte att Ymers utspel var ett ”tråkigt uttalande”, men hälsar Sverigeettan välkommen tillbaka till Båstad under framtid upplagor.

Kent Carlsson är inte enig med Hult.

– Sluta håll på att tramsa med honom och säga att han är välkommen tillbaka. Han gör så mycket skada för svensk tennis. Jag är fan förbannad.

– Jag tycker att man ska avbryta kontakten, helt och hållet. Det hör inte hemma i den världen jag levt i med alla fantastiska tenniskompisar. Det är bara dåligt. Varför de håller på att erbjuda honom pengar, det fattar jag inte heller. Han uppträder så jävla illa mot svensk tennis.

Varför tror du han säger så här?

– Han tror väl att han är Gud, han har ju jämfört sig med Zlatan och så vidare. Han kanske tycker det är någon slags kaxig markering. Han gör sig bara till ett åtlöje.

Kent Carlsson tycker inte att Ymer ska få representera Sverige i Davis Cup-sammanhang.

– Skulle jag vara ansvarig för Davis Cup skulle jag absolut inte vilja ha honom i laget. Det här blir så dålig reklam för svensk tennis. Det här hör inte hemma i svensk tennis, han får stå åt sidan helt enkelt.

Tennisförbundets svar: ”Klart han är aktuell”

Christer Sjöö, generalsekreterare för svenska tennisförbundet, säger följande om Ymers utspel och Kent Carlssons uttalande om att utesluta Mikael Ymer från DC-laget.

– Frågan rör arrangören (Nordea Open) och Mikael. Mikael har ju varit lojal i Davis Cup. Det är egentligen det jag kan säga. Han har varit lojal och tagit oss upp i de högre divisionerna, säger Sjöö som inte håller med Carlsson om att utesluta Ymer ur DC-laget.

– Nej, det håller jag inte med om.

Hur reagerade du själv när du såg citatet?

– Egentligen vill jag inte kommentera det. Jag kan konstatera att Mikael har varit lojal i Davis Cup. Jag tycker att den här fråga är mellan Mikael och Nordea Open.

Johan Hedsberg är kapten för Sveriges Davis Cup-lag och tar ut truppen.

– Mikael är Sverige bästa spelare just nu. Det är klart att han är aktuell. Sen kan man verkligen tycka att det (uttalandet) är olyckligt. Men som vanligt kan saker ryckas ur sitt sammanhang, jag vet inte. Men det ser inte särskilt snyggt ut där där. Det gör det absolut inte. Men han är vår bästa spelare just nu, och han har alltid spelat bra under Davis Cup.

Tennistalangen Kevin Edengren: ”Vill vara topp 100”