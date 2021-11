Novak Djokovic led en smärtsam förlust mot världstvåan Daniil Medvedev i US Open i början av september för att förra veckan studsa tillbaka och besegra ryssen i ATP Masters 1000 i Paris.

I helgen inleds Nitto ATP Finals i Turin - slutspelet som kommer att avsluta årets ATP tour och världens åtta bästa tennisspelare finns på plats i Italien.

Och Italien är en plats som ligger Djokovic varmt om hjärtat.

– Jag ska försöka att njuta så mycket som möjligt. Jag är glad att den spelas i Italien, där finns en stor passion för idrott och jag har en speciell relation till fansen. Absolut, jag har haft stora framgångar i London de senaste 11 åren men det är bra för vår sport att finalen får spelas på en ny plats och i ett land som älskar tennis. framgnar i London de senaste 11 åren men det är bra för vår sport att finalen får spelas på en ny plats och i ett land som älskar tennis.

Ser upp till Zlatan

I Italien finns också en vän och förebild för 34-årige Djokovic - nämligen Zlatan Ibrahimovic.

– Jag gillar hans filosofi: Ju äldre jag blir, desto yngre känner jag mig, säger han enligt Gazzetta dello sport.

– Han är verkligen en symbol för balkanmentaliteten: styrkan att aldrig ge upp och ha fullt självförtroende. Jag känner igen mig mycket i honom. Han har mentaliteten av en mästare som respekterar andrea men som är medveten om sina kvalitéer från sin arbetsmoral när han går in på banan.

Serben Djokovic har tidigare avslöjat att han är en Milansupporter.

– Jag är alltid deras (Milans) supporter, jag är alltid svartröd i hjärtat och jag hoppas att de kan göra det bra i Champions League och även den italienska ligan, sa han till Discovery plus i somras.

Zlatan Ibrahimovic är för tillfället iväg och spelar avgörandet av VM-kvalet med det svenska landslaget. Sverige möter Georgien under torsdagen för att sedan ställas mot Spanien under söndagen. Under Söndagen inleds också Nitto ATP Finals, som spelas mellan den 14 och 21 november.

