Rebecca Peterson, 28, rankad 86 i världen, hade inte oddsen med sig när hon klev in på Arthur Ashe Stadium i Queens i New York under måndagskvällen, svensk tid.

Och det blev en kort historia.

På just under en timme var Peterson utslagen, med 6–0, 6–1.

– Jag är glad att jag kunde spela en så bra match med all press och alla förväntningar, och bara ha roligt ute där, säger Swiatek direkt efter matchen.