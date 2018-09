Serena Williams och huvuddomaren Carlos Ramos hamnade i luven på varandra vid flertalet tillfällen under gårdagens US Open-final, där Williams mötte 20-åriga supertalangen Naomi Osaka.

I det andra setet varnades Williams när Ramos tyckte att hennes tränare Patrick Mouratoglou bröt mot reglerna och gav henne instruktioner från läktaren. Senare kom nästa varning då Williams, i ett raseriutbrott, sopade sitt rack i banan. Vid det här tillfället kunde Williams inte hålla sig, utan tog debatten med Ramos och hans domare.

Serenas ilska

– Du är skyldig mig en ursäkt. Jag har aldrig fuskat i hela mitt liv. Jag har en dotter och jag står upp för vad som är rätt, sa hon.

– Det finns manliga spelare som gör betydligt värre saker, men eftersom jag är kvinna, så kommer du att sätta dit mig? Det är inte rätt.

AP rapporterar nu att Williams har fått böter från tennisförbundet på ungefär 170 000 kronor.

Efter matchen fick Williams medhåll av en av tennisens största genom tiderna: ikonen Billie Jean King. Både gällande diskussionen kring huruvida hon fått otillåtna instruktioner från tränare Mouratoglou och gällande kritiken om sexism från domarhåll.

Försvaras av Jean King

"Många saker gick väldigt fel under finalen av US Open. Att coacha under varje boll borde vara tillåtet i tennis. Det är det inte, och på grund av det blev en spelare straffad för något som hennes tränare gjorde. Det borde inte få hända", skriver Jean King på Twitter.

"När en kvinna visar känslor kallas hon hysterisk och får straff för det. När en man gör samma sak är han frispråkig och det får inga konsekvenser. Tack, Serena Williams, för att du påpekar den här dubbelmoralen. Fler behöver göra samma sak."

Motståndaren buades ut

Osaka vann till slut finalen och tog karriärens första grand slam-titel. Hon blev först utbuad av US Open-publiken.

– Jag vet att alla hejade på henne och jag är ledsen att det slutade på det här viset. Jag vill bara tacka alla för att ni kollade på matchen, säger Osaka.

– Det var min dröm att spela mot Serena i US Open-finalen och jag är riktigt glad att jag fick göra det. Jag är så tacksam för att ha fått möta dig. Tack.