Det var under tisdagen som det serbiska klippet fick stor spridning på sociala medier.

I klippet ses en pappa som misshandlar sin tennisspelande dotter. Först riktar han flera slag mot flickans huvud, sen sparkar han henne flera gånger i magen.

Mängder av tunga namn inom tennisen har fördömt händelsen.

”Ett skräckexempel på föräldrars fysiska övergrepp i juniortennisen”, skrev tennistränaren Judy Murray, mamma till Andy, på Twitter och menade att det är dags att ITF (internationella tennisförbundet) tar tag i problemet.

En annan som blev väldigt illa berörd är Jelena Dokic. Den forna världsfyran var en gång i tiden en av tennisens absolut största framtidsnamn.

Men hennes karriär blev snart ett skräckexempel på hur en idrottsförälder kan förstöra ett barns liv.

Var nära att ta sitt eget liv

I somras berättade australiskan, som slog igenom under Wimbledon 1999 när hon slog ut världsettan Martina Hingis i första rundan, att hon kämpar med psykisk ohälsa och att hon nyligen var nära att begå självmord.

Dokic vann sex WTA-titlar under sin karriär. Men både före och under sin karriär blev hon slagen och mobbad av sin far Damir – något hon har berättat om i boken ”Unbreakable”, som kom ut 2020.

Efter att ha sett klippet på den misshandlade flickan mådde hon fysiskt illa.

– Jag kräktes och var förkrossad. Ni tycker att det där är brutalt? Det är det, men samtidigt en normal dag för många av oss som blir eller har blivit misshandlade, speciellt som barn, säger hon enligt news.com.au.

Jelena Dokic: ”Ett monster”

39-åringen, som nu är tennisexpert i australisk tv, fortsätter:

– Slagna, dragna i öronen, spottloskor i ansiktet, nedkastade i marken, sparkade.. bara ännu en dag för oss. Den här 14-åriga flickan inkluderad. Tänk då vad som händer bakom stängda dörrar, det är ännu värre.

Jelena Dokic avslutar:

– Det här är exakt varför jag valde att berätta öppet om det här och skriva om det. Jag har alltid sagt att jag inte är den första eller sista att utsättas, men min fråga är om saker och ting förändrats inom vår sport?

– Jag är glad att det här monstret fångades på film. Men medierna måste göra mer. Prata mer om de här sakerna. Vår sport och spelarna som har en stor plattform måste öka medvetenheten. Och klubbar, förbund och andra organ måste göra sin del, nu måste vi steppa upp.

Klippet väcker avsky – chockar tennisvärlden