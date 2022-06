Det är ett öppenhjärtigt meddelande som Dokic har publicerat tillsammans med en bild på sig själv gråtandes.

Australiskan, som slog igenom under Wimbledon 1999 när hon slog ut världsettan Martina Hingis i första rundan, berättar att hon kämpar med sin psykiska hälsa och att hon för några veckor sedan nästan begick självmord.

Hon skriver bland annat:

”De senaste sex månaderna har varit tuffa. Jag har gråtit konstant och överallt. Jag kommer aldrig att glömma den dagen, jag ville bara att smärtan och lidandet skulle ta slut. Jag drog mig själv bort från kanten, jag vet inte ens hur jag lyckades med det”, skriver hon.

Vill uppmuntra andra

Dokic vill med sitt inlägg uppmuntra att andra som kämpar med sin psykiska hälsa att söka hjälp.

”Professionell hjälp räddade mitt liv. Jag skriver detta för att jag vet att jag inte är den enda som kämpar. Du ska veta att du inte är ensam”, skriver hon.

Hon fortsätter:

”Jag kan inte säga att jag mår jättebra nu men jag är definitivt på väg till ett bättre mående. Jag kommer komma tillbaka starkare än någonsin.”

Våldsam far

Dokic vann sex WTA-titlar under sin karriär. Men både före och under sin karriär blev hon slagen och mobbad av sin far Damir – något hon har berättat om i boken ”Unbreakable”, som kom ut 2020.

I boken beskrev tennisstjärnan, som är född i forna Jugoslavien men nu bor i Melbourne, Australien, i detalj faderns våldsamhet, före och under sin tid i den absoluta världseliten i början av 2000-talet.

HÄR FÅR DU HJÄLP Bris: 116 111, bris.se. Vuxentelefon: 077-150 50 50. Nationella hjälplinjen: 020-22 00 60. Jourhavande präst: Nås via 112. Svenska föreningen för psykisk hälsa: sfph.se Föräldratelefon: 020-85 20 00. Röda Korset: redcross.se. Telefonjour: 0771-900 800. Jourhavande kompis: 020-22 24 44. SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd): spes.nu. Telefonjouren: 08-34 58 73. Visa mer

Joachim Johansson hyllar Percy Rosberg