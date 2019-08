”Jag tänkte att nu skiter jag i det här”

Mirjam Björklund: 21–åringen har gått fram som en ångvält på rankningen under året och står på tröskeln till att ta sig in bland de 300 i världen. Har vunnit fyra internationella proffstitlar i år. Inledde säsongen med storservaren Joachim ”Pim-Pim” Johansson som tränare, men har under sommaren tagit hjälp av den tidigare världsfyran i tennis, Jonas Björkman, för att ta sin tennis vidare.

Caijsa Hennamann: Göteborgaren har fått ett stort genombrott under den här säsongen. Under juni kvalade 18-åringen in till Franska öppnas juniorturnering och avancerade ända fram till kvartsfinal där det tog stopp i en tuff tresettare. Hon följde sedan upp den fina prestationen med att nå final i junior-EM under juli.

Klara Milicevic: Trots att Klara Milicevic endast är 16 år har hon under det gångna året presterat flera fina resultat på juniortouren. Där har det blivit fyra titlar vilket har resulterat i att Jönköpingstjejen har klättrat till plats 152 på ITF-rankningen.