Resen mot New York börjar att närma sig, men när SportExpressen ringer upp tennistalangen från Västra Frölunda lever hon ett liv som vilken 18-åring som helst.

– Det är första veckan i skolan nu, så det är ganska lugnt.

Trots att Caijsa Hennemann satsar stenhårt på sin tennis läser hon ekonomi på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg.

– Jag har privatlektioner och går inte i en klass. Planen är att slutföra skolan under fyra år, i stället för tre, säger 18-åringen som precis har börjat sitt tredje gymnasieår.

Men Hennemanns huvudfokus ligger på tennisen. När hon var sex år började hon att spela och nu – tolv år senare – har det stora genombrottet kommit.

”Aldrig varit så ledsen efter en match”

Efter att ha åkt ut tidigt i juniorklassen i Australien Open gick hon till kvartsfinal i Franska öppna – men det kunde ha tagit stopp redan i kvalet.

18-åringen förlorade nämligen kvalfinalen efter tre tuffa set.

– Paris har varit den tävlingen jag har satsat på. Jag ville spela huvudtävlingen och ville gå långt. Men jag har nog aldrig varit så ledsen efter en match. Jag var helt förstörd. Det kan ha varit den sämsta dagen i mitt liv.

Men samma kväll fick hon glädjebeskedet. På grund av ett återbud fick hon en plats i huvudtävlingen.

– Bara på någon sekund ändrades allt och jag blev den lyckligaste människan på jorden kändes det som. Jag fick ett mejl på kvällen där det stod att jag hade fått en plats i huvudtävlingen. Då fattar man vad tennisen betyder för en och hur mycket man älskar sporten.

Nu går Hennemann in i US Open

Platsen i huvudturnering innebar att Caijsa kunde slappna av och spela sin tennis – vilket räckte ända fram till kvartsfinal.

– Jag såg bara möjligheter och lösningar och då kom spelet av sig självt. Jag tog fram det bästa av mig själv helt enkelt.

Någon månad senare var det dags för nästa framgång. Caijsa Hennemann surfade vidare på framgångsvågen och tog sig ända fram till junior-EM-final i Klosters, Schweiz.

– Det var en jättebra vecka, men det gick väldigt mycket upp och ner spelmässigt. Jag var väldigt nära på att åka ut redan i åttondelsfinalen, men jag hittade ett sätta att vinna på

Nu väntar nästa stora turnering.

På söndag börjar juniortävlingen i US Open på anrika Flashing Meadows i New York. Ullevi TK-spelaren har uppnått sin bästa ranking just nu som nummer 30 i världen. Därmed slipper hon att kvala – och kan fokusera direkt på huvudlottningen.

– Mitt mål som junior har varit att spela alla grand slams för juniorer, så att få möjligheten att spela US Open betyder väldigt mycket och jag är jättetaggad inför tävlingen. Förhoppningsvis kommer jag att ha väldigt roligt och spela många matcher.

Berättar om dramat i barndomen

I och med den senaste tidens framgångar har Hennemann börjat att uppmärksammas i media. Men talangen har uppmärksammats för mer än sin tennis under sitt liv. Under mars 2010 skrev Göteborgs-tidningen en artikel om 19-åringen med rubriken ”Caijsa räddade familjen”.

– Det var inte så jätteallvarligt som det kanske verkar, säger Caijsa när hon blir påmind om händelsen som snart inträffade för tio år sedan.

Under natten hade åttaåriga Caijsa rivit ner en väckarklocka på golvet som i sin tur resulterade i att täcket började brinna. Caijsa vaknade av branden och fick en chock.

”Pappa Peter skrek att det skulle lämna rummet och fick med sig täcket ut i trädgården.Vad som hade hänt om klockan inte hade ringt vill familjen helst inte tänka på.Det kunde ha pyrt i täcket en längre stund så att rökgaser hade bildats. Då är det inte säkert att de hade vaknat i tid”, står det i GT.

– Det var väl jag som satte igång elden, men det kanske även vad jag som räddade oss, säger hon som med flera års distans till ”dramat” nu skrattar åt händelsen.

Men du tonar ner din hjälteroll?

– Haha ja, det gör jag.

På söndag börjar US Open. En vecka därefter vi vet om Caijsa har infriat hjälterollen – fast denna gången på tennisbanan.