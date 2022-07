Vad vet vi om åtalet?

– Enligt The Canberra Times står Nick Kyrgios åtalad för misshandel av sin exflickvän. Misshandeln ska ha inträffat förra året. Påföljden kan bli smärtsam om han döms i rättegången om en månad. Den skandalomsusande tennisstjärnan riskerar nämligen två år i fängelse vilket vore förödande för hans liv och tenniskarriär.

Under onsdagen spelar Nick Kyrgios kvartsfinal i Wimbledon, hur kommer han att tas emot av publiken?

– Kyrgios har hittills fått ett stort stöd av publiken i Wimbledon. Hur åskådarna på centercourten kommer ta emot honom under kvartsfinalen blir spännande, men jag förväntar mig inget annat att än att han buas ut . Visserligen, han är inte dömd, men anklagelsen är väldigt allvarlig och ska givetvis tas på ett stort allvar. Kyrgios, som såg halvskadad ut under sin senaste match, kommer givetvis att ta med sig domen in på banan. Kommer han fortsätta med sitt arroganta förhållningssätt mot motståndare, domare och publik, eller kommer han ha en mer timid framtoning? Jag tror på det sistnämnda. Även Kyrgios måste påverkas av det som under dagen har framkommit. Borde hans ens dyka upp på banan i morgon?

Hur ser du på debatten kring Kyrgios beteende?

– Nick Kyrgios har under hela sin karriär delat tennispubliken. Ända sedan han slog igenom 2014 har australiensaren skapat stor uppmärksamhet, både för sina kritiska uttalanden mot sina kolleger och utbrott på tennisbanan. Många hävdar att han varit en frisk fläkt jämfört med en annars stel och traditionell tennisvärld. Men visst finns det gränser. Under förra veckan kallade världsfemman Stefans Tsitsipas honom för en ”mobbare”. Det är ett uttalande som har skapat eko, och vi kan komma överens om att hans beteende i den tredje omgången inte hör hemma på tennisens arena.