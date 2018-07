Ikonen gifte om sig i hemlighet

Mitt på fredagen fick sig invånarna i den lilla schweiziska staden Zug (30 000 invånare) en liten chock. Utanför Stadshuset klev plötsligt en av landets främsta tennisspelare någonsin, Martina Hingis, ut tillsammans med sin pojkvän Harald Leemann. Utanför stod massor av deras vänner och väntade och all uppståndelse ledde enligt Blick till att trafiken i centrala Zug plötsligt blev stillastående.

Varför all denna uppståndelse? Jo, Hingis och Leemann hade precis gift sig i hemlighet.

Martin Hingis gifte sig i hemlighet

Paret träffades 2016 då Leeman jobbade som läkare för det schweiziska tennislandslaget och därefter har det gått snabbt. De förlovade sig mindre än ett år senare och i en intervju med Blick från i vintras vägrade Hingis berätta om bröllopsplanerna.

– Jag behöver inte rampljuset, tvärtom har jag fått för mycket av det.

Efter den privata borgerliga vigseln hölls det på lördagen en storslagen fest i den populära spa-orten Bad Ragaz.

Förra äktenskapet sprack efter otrohet

Äktenskapet är Hingis andra i livet. 2010 gifte hon sig med proffsryttaren Thibault Hutin, men äktenskapet varade bara i två år. Hutin tog ut skilsmässa efter att ha kommit på Hingis med att vara otrogen mot honom.

– Ett år efter bröllopet skulle vi träffas i New York och jag ville överraska henne. Men på hotellrummet var det i stället jag som blev överraskad, eftersom Martina inte var ensam där. Jag trodde att hon var annorlunda – att hon verkligen älskade mig, sa han då.

Hingis var under 90-talet världens främsta tennisspelare. Bara 15 år gammal vann hon dubbeltiteln i Wimbledon. Året efter vann hon singeltiteln i Australian Open, Wimbledon och US Open och blev världsetta i såväl singel som dubbel: en position hon behöll under 209 veckor i singel och i dubbel i 35 veckor.

Totalt tog hem fem grand slamtitlar i singelspel.