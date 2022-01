Nya uppgifter: Stjärnan stoppad på flygplatsen

Novak Djokovic kommer försöka försvara sin titel i Australian Open, trots att världsettan har vägrat att berätta om han är vaccinerad eller inte.

Under årets första grand slam-tävling råder nämligen ett vaccinkrav men Djokovic har fått dispens för att spela, berättade arrangören under tisdagen. Detta efter att bland annat ett medicinskt team på uppdrag av hälsodepartementet i delstaten Victoria gjort en utredning för att se om Djokovic mötte kraven.

Att Djokovic kommer till Australien har väckt stor vrede i landet.

Djokovic stoppad på flygplatsen

”I två år har invånarna i Australien blivit nekade, sen kommer den här snubben – som har tagit sig stora friheter under pandemin – och får dispens. Novak Djokovic är en av världens genom tiderna bästa, men han är inte nödvändig”, skrev sportjournalisten Andy Maher på Twitter.

Under onsdagen landade världsettan i Australien för att påbörja sina förberedelser inför tävlingen. Men nu skriver The Times att Djokovic har fått problem med sitt visum och släpps inte in i landet. Enligt tidningen har stjärnan ansökt om fel visum och har därmed stoppats vid gränskontrollen.

Tidigare under onsdagen uttalade sig Australien premiärminister gällande Djokovic-härvan, och menade chansen finns att världsettan kan skickas hem.

– Om bevisningen är otillräcklig, då kommer han inte att behandlas annorlunda än någon annan, utan då får han sätta sig på nästa plan hem, sa Scott Morrison.

Australian Open börjar den 17 januari.

